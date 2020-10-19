先問自己有沒有這四項 才確定能否白髮無憂

不到五年時間，台灣就要步入超高齡社會，想要無憂的老年時光，全球人壽建議可能要先檢視自己有無準備四「有」，即生病時能「有底氣」，勇敢接受治療；「有保障」支應超出健保的醫療費用；若需長照時，能有每月現金流「有尊嚴」被照護；若能長命百歲，則要「有錢」養老。

若是年輕族群可能還有極長的時間靠時間複利去準備老年基金，但50歲左右的橘世代，即將步入退休年齡，能累積資產的時間卻不長，更迫切面臨老去危機。

為了要準備四有，全球人壽給出四大建議，一要有一次性給付的重大傷病險、防癌險，才能在確定罹病時有治療基金，給自己底氣去面對治療的過程，為繼續生存勇敢對抗病魔。

二是安排終身醫療、實支實付醫療險，對於醫療技術不斷進步，很多新式醫療的手術、處置或藥品，可能超出健保給付範圍，甚至病房升等費用等，若有事先安排醫療相關保障，可給家庭安定的力量。

三從老去到離世，不確定會是多長的時間，中間若因疾病、意外等失能，需要長期照護、療養，費用也十分驚人，全球人壽建議安排具固定給付型的失能扶助險，即有每月現金流量，目前市面上看護、醫材及相關補給品的費用，每月可能要安排３～４萬元保額，能讓需長照的長者也有尊嚴，亦不至於拖累家庭。

四是無病無痛、長命百歲令人羨慕，但也必須有錢，才能快樂養老，隨著國人平均餘命不斷延長，從退休到離開至少15年，一個月3萬元花用，也要準備540萬元，全球人壽建議考慮可轉為即期年金的利變增額壽險或還本型壽險，兼具保障與退休金規劃。