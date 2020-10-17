勞退金何時領？七大問題一次搞懂

勞退金與勞保的老年年金不一樣，從年滿60歲時就可以開始提出申請，或是自行決定滿60歲後的請領時間，若在領退休金前就不幸過世，可由順位遺屬或遺囑指定請領人請領，請求權時效為10年。除了如何請領之外，知道6%如何提繳、申報才不會被雇主騙得團團轉，但卻是不少人的疑惑，一起為大家解答！

勞退金與勞保老年年金差異？

勞退金指的是每月雇主為勞工提繳的6%勞工退休金，當勞工年滿60歲就可請領。申請時結算勞工個人專戶累積的本金及收益，以年金生命表內所載對應的平均餘命（以60歲為例，目前公告的年金生命表所對應的平均餘命是24年，故可以領到84歲）、利率等基礎計算所得的金額，作為定期發給退休金的依據。

不少人會將勞退與勞保的老年年金混淆，勞保是要符合一定的年齡、年資條件，就可依年資、平均投保薪資請領勞保老年給付，可分作一次金、年金方式請領。如果使選擇用年金方式領老年年金，那就是「活到老領到老，活越久領越多」，無年齡上限。

勞退金請領資格？

工作年資未滿15年的勞工，只可選擇請領一次退休金；工作年資滿15年以上，可以選擇請領月退金或一次退休金。但如果勞工未滿60歲卻喪失工作能力者，就可以提前請領勞退金。

另外，勞工領取勞退金後如果繼續工作，因為雇主還是得為勞工提繳這6%，勞工可以在距離前次請領退休金滿1年後，請領續提退休金。

沒領到勞退金或是領到一半就去世，怎麼辦？

如果勞工在請領退休金前死亡，或是已領取月退休金，但未領到平均餘命或所定的請領年限前就死亡，遺屬或遺囑指定請領人可以請領一次退休金。勞工死亡超過3年都沒有人來領取，勞保局會主動通知遺屬請領；家屬超過3年才請領 ，勞動基金運用局仍會持續將勞退專戶內的金額投資運用，所產生的收益都會繼續分配到該專戶內。也就是說，勞退金帳戶裡面的資產並不會因為沒領完就去世而有所損失。

雇主沒有為勞工提撥6%，或是從工資中扣除6%，怎麼辦？

可以用「書面」去函勞保局申訴，說明單位具體違規情事（如：未提繳勞工退休金、遲延提繳勞工退休金或提繳工資以多報少等），並註明個人資料是否保密。

申訴時必須提供個人真實基本資料（含：姓名、身分證號、出生年月日）、聯絡電話及住址。申訴事業單位名稱、地址及負責人姓名，如有提繳單位編號也需註明。並檢附在職期間的出勤資料、薪資明細等相關資料。

選了勞退新制後，舊制年資就不見了嗎？

舊制年資不會不見，選擇適用勞退新制，舊制年資雇主應該幫勞工保留，等到符合勞基法退休金或資遣費的請領條件時，就可以向雇主請求發給舊制退休金或資遣費。

加班費、年終或三節獎金，要不要納入勞工退休金月提繳工資申報？

加班費是因工作而獲得的報酬、屬於工資，應列入月提繳工資申報；年終及三節獎金不是經常性給與，所以不列入月提繳工資申報。

部分工時、短期工作人員的勞退提繳怎麼算？

部分工時人員是指受雇主指派定時到工者（例如固定每月工作4天），應該要算整月都是在職狀態，雇主在辦理提繳退休金時，應申報整月提繳，並以全月工資所得總和，依照「勞工退休金月提繳分級表」的等級金額申報月提繳工資。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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