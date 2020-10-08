新台幣漲太兇 國壽第四度增提外匯準備金

新台幣今年真的漲很兇，壽險業快「挺不住」。國泰人壽8日公告，已獲金管會同意，將在9月增提20億元外匯準備金，這是今年第四度增提，四次共增提70億元，過去從未額外增提的國壽，今年算是「首見」，國壽發言人林昭廷表示，就是趁今年資本利得多、獲利較穩時，就多提一些準備。

新光金控8日亦公告9月自結獲利，單月金控稅後獲利9.37億元，累計前9月稅後賺176.91億元，但仍是比去年同期衰退約6.9％，主要還是因為子公司新光人壽9月面臨極大的匯兌壓力，單月就收回19億外匯準備金，新壽9月稅後獲利4.77億元，累計前9月稅後賺123.72億元，比去年同期衰退8.6％。

儘管台股及美股依舊維持多頭行情，債券亦因低利率環境，價格看漲，壽險今年資本利得相對往年增加不少，但新台幣升值，卻成為壽險業獲利的「絆腳石」。

往年避險績效極佳的國壽，外匯價格準備金一向是壽險業最高，但今年在新台幣強勢升值下，儘管一面增提，但5月底其外匯準備金餘額也一度降到59.2億元，比去年底少了121億多元，代表這些錢都拿來沖抵匯兌損失，穩定國壽的損益不會因新台幣升值暴起暴落。

國壽在4月、6月及7月已三度增提外匯準備金，共達50億元，將水位拉回116億元以上，但9月及10月新台幣急升，目前已升值近1.9％，國壽近日決定第四度增提外匯準備金，將在9月增提20億元，四次共增提70億元的國壽，亦是今年到目前為止壽險業額外增提外匯準備金最多者。

據金管會先前統計，有8家公司共10次增提163.5億元外匯準備金，扣掉國壽已提三次，等於有另外7家公司增提113.5億元，如新壽7月增提40億元，南山人壽是6月增提30億元，中國人壽及台灣人壽則是8月分別增提20億與15億元，六大壽險公司中，僅富邦人壽今年還未申請增提外匯準備金，8月底其餘額有123億元，仍是業界第一高。

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