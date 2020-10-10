保單借款應急超方便 五大重要觀念先搞懂

保單借款相對申辦一般貸款來說，保單借款的申請手續簡單、方便，撥款也快速，讓不少人喜歡在報稅、過年或是開學時，利用保單借款來應急。在申辦保單借款之前，也必須先清楚有關保單借款的五大重要概念，以免因為借款讓應有的保障破了洞。

1.不是每張保單都可以借款

保單借款是預支保單累積的保價金(保單價值準備金)，因此沒有保價金的保單是無法辦理保單借款的，通常會辦理借款的保單，有定期壽險、終身壽險、儲蓄險、年金險、有保單帳戶價值的投資型保單，以及還本型健康險或意外險；一般有身故退還保費機制的保險商品，因為也累積保價金，因此可拿來申請保單借款。

2.一年內未還款，利息滾入本金

辦理保單借款之後，保險公司會在保單周年日寄送繳息通知單，提醒保戶要繳交利息，如果利息一年未繳，就會滾入借款本金內以複利計息，使保單價值準備金或保單帳戶價值縮水。

3.借款本期>保價金，保單將會停效

如果累計的借款本息超過保單價值準備金或保單帳戶價值時，保單將會停效，若停效期間發生保險事故，保險公司不負理賠責任。

4.未清償前須保險公司理賠，理賠金會先扣除借款本息

保單借款未清償前，如果有發生保險事故，保險公司在給付各項保險金、年金、解約金、返還保單價值準備金或其他金額時，會先扣除借款本息後再給付剩餘金額，等於理賠的保障額度會縮水。

5.保單借款就是「應急」，不適合中長期資金運用

保單借款具有核貸速度快、申請方便、撥款快速等優點，一般民眾會在年尾、過年、開學或報稅等有短期資金需求的時候，透過保單借款來應急，但因為保單貸款的利率其實不低，普遍落在2.7%至9%區間，因此不適合利用保單借款出來進行中長期的資金運用或投資，否則複利滾出來的債務金額會非常可觀。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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