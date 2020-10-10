沒收到勞保老年年金別慌 第一筆這時才入帳

勞保面臨破產導致人心惶惶，申請了老年年金沒有入帳，也可能讓勞工們開始著急年金去哪了。大林在8月1日離職退保並申請勞保老年年金，後來有收到勞保局手機簡訊通知「申請書已經收到，正在處理中。」他聽說勞保老年年金給付是從申請的當月開始按月發給，可是大林到了8月底去銀行刷他的存款簿時，卻沒有發現年金匯入，一直到了9月底才有一筆年金匯入。讓他懷疑勞保局是不是把他8月份的年金給漏掉了。

勞保局指出，被保險人退職退保的隔日，才會符合勞保老年年金的請領資格，符合請領資格並完成申請的勞工，勞保局會從符合資格的「當月」開始發給年金，並在「隔月底」前入帳。

如果在當月最後1日退休，因為隔日才具備請領資格，所以退休當月不會發給勞保老年年金，而是從次月起開始按月發給，並在退休後的第2個月底入帳，發到領取人死亡當月止。因為第1次和最後1次的年金，都是以每個月的應領金額全數發給，而且年金是持續性發給，所以在次月底入帳，並不會影響被保險人領取勞保老年年金的權益。

舉例來說，大林離職退保日期是109年8月1日，8月2日就有資格申請老年年金給付，在8月31日以前提出年金申請，勞保老年年金會從8月起開始按每個月應領金額全數發給，並於9月底入帳。

另外，如果是工作到8月31日，要到9月1日才具備請領資格，在9月30日前申請勞保老年年金，就會從9月起開始按月發給，並在10月底入帳。

要注意的是，「勞工保險老年給付申請書及給付收據」以郵寄方式送到勞保局的人，將以原寄郵局的郵戳日期為準；如果是以親自送件方式送勞保局或勞保局各地辦事處，以勞保局或勞保局各地辦事處的收文章日期為準；用其他投遞服務像是超商寄件、快遞等非郵局的寄送方式，也需要以送抵勞保局或各地辦事處的收文章日期為準。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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