健保倒VS漲保費二選一 網友：先買好這種險

健保面臨財務危機，衛福部長陳時中在「2020健保國是會議」致詞時，也透露要調漲保費的消息，引發正反兩極意見。PTT上也有網友關心政府財政狀況，發問「健保倒掉」與「健保漲價」二選一，大家會選擇哪種，有網友表示「倒阿，我先買好醫療險。」

發文網友指出，現在因為政府真的沒錢了，很窮、入不敷出，錢要用在刀口上，因此不得已一定要動健保，健保長期虧損，總不能一直拿錢去填，所以說「健保倒掉 VS 健保漲價」只能選一個的話，要選擇哪邊?

有網友回應，首先應該要把健保濫用的情況給解決掉，「抓濫用健保的民眾跟謊報的醫生」、「先抓自費矯正還刷健保卡的牙醫」、「先把肥貓、濫報、回國用健保的，給處理好的選項呢？」、「一堆下流老人照三餐逛醫院嫌掛號費50太貴，還有開高級車卻福保身份，榮民身份居然可以繼承…..養這些機掰狼健保不垮才怪。」

健保機制一直以來都備受批評，醫生與病患濫用健保資源的情況相當嚴重，甚至旅居國外、不繳健保費的僑民，為了健保回台就醫也照常給付，引發國人不滿。

有少數網友認為接受漲價，但用得多的人要繳更多保費，也有人指出，是老人支持漲價，年輕人都選擇倒。觀察貼文下方留言，大部分網友都認為，只要沒有辦法確實根治濫用浮報，漲保費只是延後破產而已，因此支持健保「倒」，「這次漲完，過幾年還是跟你說要破產、沒完沒了」認為將醫療服務回歸市場機制，健保倒掉之後換醫療險就好，都有很多國家執行這種方法了。

對於健保機制是否能長久維持下去，網友幾乎一面倒不抱期望。有網友說道「認真算過，自己買各式商業壽險還比較划算」、「其實以現在的繳費級距，應該都可以買業界的終身醫療加癌症險和意外險了」。

更多網友指出，「我先去買好醫療險」、「年輕人選倒掉，自己保險買一買，不想給老人壓榨」、「一直漲，不如倒一倒，自己買醫療保險還比較便宜」。

文章來源：好險網

（李瑞瑾）

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