從需求面推陳出新 南山人壽站穩醫療險第1大

「南山人壽一直花很大的功夫，研發保戶真正想要的保障」，南山人壽商品發展暨精算功能副總陳維新7日表示，南山目前是國內A&H（意外及醫療險）市占率第一品牌，未來也會因應新型醫療技術出現，持續推出各類保單及附約，讓保戶可以用合理的保費，組合出自己真正需要的保單，也維持在A&H領先的地位。

第17屆國家品牌玉山獎最近揭曉得獎名單，南山人壽有三張醫療險得獎，其中「Hold助糖定期醫療保險」拿到最佳產品類全國首獎，另外如「全方位長期照顧終身保險」、「Hold康雙享醫療終身保險」亦都拿到最佳產品類玉山獎。

陳維新表示，Hold助糖定期醫療險是針對第二類糖尿病病友推出的弱體保單，過去只要糖化血色素高於6.5％的糖尿病友就幾乎買不到醫療險，很難通過壽險公司的核保，亦或可投保但保費會增加很多，而台灣糖尿病病友已破230萬人次，這類保戶其實很需要住院醫療險來分散其醫療方面的經濟壓力。

國內約有三家壽險公司都針對糖尿病友推出專屬弱體保單，陳維新分析南山的Hold助糖有三大特點，一是針對35到60歲第二類糖尿病友提供保障到69歲的定期醫療險，從門診、住院、手術醫療、意外身故及糖尿病常見眼部病症都理賠；二是結合監測軟體，提供二年的白金會員資格，協助病友養成定期注意血糖值及健康指標的習慣。

三是將行為積分加入保費獎勵，即保戶每月平均有15天以上記錄血糖、飲食控制、及運動情況，可拿到50％的分數，加上血化糖色素的數值，最多可有10％保費折減，陳維新表示，若能節制飲食、規律運動、定期量血糖，也可減少糖尿病友住院機率，因此這也是外溢保單。

陳維新表示，隨著科技進步，很多新式療法並沒有在傳統醫療險給付範圍，如南山近期推出自體免疫細胞療法的附約，這種療法動輒100萬元起跳，舊保單未必能理賠，但若加入主約，保費會漲很多，因此採附約方式，讓保戶可自行選擇想要的保障，保費也不會太貴，未來南山人壽會依此模式，不斷推陳出新，鞏固A&H第一品牌的地位。

同時在各金融機構都在競爭智慧客服、外溢服務下，南山人壽的「Ai．Me Style智慧保險心世代」亦拿到最佳人氣品牌全國首獎，失智友善防護網計畫、活力洋溢BAM身計畫亦拿到最佳人氣品牌獎。