保單節稅踢鐵板 要保人搞錯遭罰遺產稅

財政部中區國稅局表示，依遺產及贈與稅法第16條第9款規定，免計入遺產的保險給付金額，僅限以被繼承人為被保險人，約定於其死亡時，給付其所指定受益人的人壽保險金額。亦即，其餘類型的保單，在被繼承人過世時，最好都列報遺產稅，以免受罰。

如果被繼承人生前以自己本人為要保人，以繼承人或其他家屬為被保險人所投保的保險，在被繼承人死亡時，因未到期保單屬要保人所有具財產價值的權利，在申報遺產稅時應列入遺產申報，否則被稽徵機關查獲，除補徵應納稅額外，還會按所漏稅額處以罰鍰。

中區國稅局說明，有位民眾生前購買多張保單以自己本人為要保人，分別以子女為被保險人，並指定被繼承人為受益人，該民眾身故後，因繼承人申報遺產稅時，未將這些保險的保單價值列入遺產申報，被國稅局查獲，除了補稅還處以罰鍰。

該民眾的子女主張，不知道被繼承人購買保險，甚至有些保險是在被保險人未成年時就投保，被繼承人死亡時保險尚未到期，根本不知要申報。

但國稅局審理時，查出其中2筆該民眾死亡前以其子女為被保險人投保的保單，均有已成年的子女於要保書簽名；其餘保單投保當時的子女(即被保險人)雖未成年，但在該民眾死亡後也分別辦理變更保險契約，所以該民眾的子女應知悉有這些保單存在，於辦理遺產稅申報時，就應注意將投保的保單價值併入遺產申報。

中區國稅局強調，繼承人申報遺產稅時，往往誤以為被繼承人生前所投保的保險皆無須計入遺產總額，導致未將此類保單價值併入遺產申報。為了避免被罰，子女在繼承發生時，如果不清楚被繼承人生前購買的保險是否要併入遺產申報，可於申報前向國稅局詢問，服務人員會輔導民眾正確申報，或先行將保單揭露於遺產稅申報書，由稽徵機關衡酌個案具體情況綜合判斷，以免因為未列入申報遭補稅處罰。

（林業）

文章來源：好險網

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