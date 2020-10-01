五大壽險 10月不降宣告利率

為維持商品競爭力，五大壽險公司主力商品10月宣告利率都不動如山。今年因應市場利率水準變化，還有7月1日責任準備金利率下調等因素，國內壽險公司多次調降保單宣告利率，連龍頭國壽的美元理財型保單也跌破3％，但10月國泰、富邦、南山、中壽、台壽的宣告利率都維持不變。

儘管五大壽險公司都沒調降宣告利率，但還是有壽險公司調降利率。三商美邦人壽10月就宣布調降新台幣及美元利變商品宣告利率，降幅最多10個基本點（1基本點是0.01百分點），調整之後現售新台幣商品宣告利率約落在1.65～1.9％；現售美元商品宣告利率約落在2.75～2.85％。

至於新光人壽則還舉棋不定，尚未公告。若就9月利率水準看，新壽不管在新台幣理財型、美元理財型、美元保障型商品的利率上都很有競爭力，原本市場預估新光人壽10月會調降，但截至10月1日止，新壽都未公告，預計10月5日才會公布。市場人士預測，在五大壽險的壓力下，新壽恐也難調降，會繼續維持原有利率水準。

目前五大壽險公司的新台幣理財型商品利率在1.4～2％間、新台幣保障型則在1.65～2.25％間，而美元理財型普遍在2.9～2.99％、美元保障型在3.05～3.2％間，相形下，美元保單較具吸引力。

壽險業者分析，美元保單的投資標的較多，且各公司美元保單宣告利率還在3％上下，但新台幣宣告利率只有2％或以下，吸引力仍是美元保單高。加上目前新台幣相對美元強勢，民眾拿新台幣兌換美元投保，未來有機會在換回新台幣時，匯率、利率兩頭賺，也是今年美元保單不斷吸金的原因。

從保費收入來看，也反應美元保單熱賣趨勢。有七成以上壽險公司2020年8月銷售第一名均為美元保單，且多為躉繳、高宣告利率的美元保單，整體8月美元保單占比已攻下半壁江山，高達55～60％。