強制險就夠嗎？專家傳授三分鐘「健檢」心法

近期，網紅Howhow與產險公司合作，發布了一部車險影片，內容以趣味、誇張的手法，描述車禍情境，藉此凸顯車險的重要性，獲得不少網友迴響。留言除討論影片的趣味性，也能見到部分網友對相關經驗十分感同身受。

事實上，近年國人購買高價車款的比率、求償意識與車禍理賠金額，皆有提升的趨勢。也因此，越來越多民眾除投保基本的強制險外，也會為愛車加保其它的保險。

車險好簡單！掌握大方向，事故發生免煩惱

政府所要求投保的「強制險」，為「保對方」人身安全的保險，其保額有限制，若想增加保障額度，可搭配任意險投保。事實上，目前保險市場中，已有多種任意險，能強化民眾上路的保護力。其依賠償對象，可概分為兩類─「保對方」和「保自己」。

「保對方」的如「第三人責任險」和「超額責任險」，即是用以升級對車外第三人（對方體傷、財損）的保障。而「駕駛人傷害險（自己體傷）」和「車體險（自己車損）」則相反，為「保自己」，可用來提高「自我」的保護力。多元的商品項目，讓消費者可依自身的需求，選擇不同商品，適度將風險轉嫁給保險公司，以減輕事故發生時被求償鉅額賠款的壓力。

最適保障看過來！分析自身風險需求，自己也能「DIY」車險組合

欲投保到最適宜的車險商品，應對自身風險需求有所掌握。而建議評估風險需求時，應包含預算、用車習慣、自車狀況以及事故後的財務負擔能力等面向，並應將可能遭遇的危險情境納入考量，找到對應的保險商品，為自己的車險保單多做一層把關。舉例來說，駕駛以低價購入一輛二手車，其道路駕駛經驗尚不足夠，少有載送乘客的機會，其在自身評估時，提到最擔心的風險，是自撞或是衝撞高價名車，依照表格，即可輕鬆評估，其可著重第三人責任險中的體傷、財損以及超額等類型保險，而相對的，其乘客傷害險與竊盜險，則可選用較低的保額或是暫不進行投保。

車險商品多元，部分公司推出懶人包套組，一張表找到適合保險

市面上車險組合多元，透過簡單的方式對應，分析自身需求，並檢視自己的保單，您就能輕鬆打造出適合自己的車險保障。另外，近期也有不少保險公司推出「懶人包」式的組合，以車齡、價位等面項，打造輕鬆易懂的套裝組合。

如附表，筆者與團隊夥伴，即以進口車與國產車搭配年限，做出一份懶人包與對應的套裝商品，讓民眾只要用三分鐘的時間，就可以篩選出適合的商品，輕鬆保到「好險」，讓自己的行車安全添加一份保障。

(本文作者為國泰產險汽車保險部協理陳信志)