壽險緊繃 金管會周周盯指標

2020年資本市場說風就是雨，新台幣又強勢升值，壽險淨值隨時可能消失上百億元，據了解，金管會從今年三月以來，改為「周周盯」淨值與資本適足率，要求各壽險公司每周五要交出當周自結淨值比與RBC比率，有壽險公司負責人更是把競爭對手淨值列在白板上，不容許自己掉到後段班。

壽險業過往每半年計算一次資本適足率（RBC），必須達法定的200％以上，若要較高的投資額度或更多投資標的，就要達250％。但因為RBC涉及投資資產、保單組成、利率等諸多變動項目，所以只要6月底或12月底調整投資資產，如減少高波動股票、拉尾盤等，RBC過關就不是問題。

但從去年開始，金管會增加淨值比的監理指標，同樣6月及12月各看一次，淨值／資產（扣分離帳戶）比率必須達2％以上，其實低於3％就會被金管會鎖定，列入高度監理對象，若連續二次不達2％，保險局就會限期祭出立即糾正措施，最嚴重就是退場。

2019年12月所有壽險公司淨值比都逾3％，但因2月底疫情迅速擴散全球，壽險公司投資標的想跑都跑不掉，3月淨值一下子就少了5,337億元，四家壽險公司淨值比不到3％，甚至有公司不到1％，嚇壞一堆公司董事長、總經理，也嚇到金管會。

也因此，以往每月申報的財務數字，從3月底開始，改為每周五要申報最新淨值比、RBC數據，先前淨值較弱的壽險公司都有被專案金檢或要求提報改善方案，各家壽險公司現在對淨值變化，「皮都繃很緊」。

例如8月資本市場又開始波動，六大壽險公司帳上股債價格都有些回落，淨值一個月又少了近760億元，估計整體壽險業單月淨值少800～900億元，是3月之後首度淨值再次下降。

到今年6月底，只剩下宏泰人壽一家淨值比尚未達2％，其他壽險公司都在3％以上，低於4％的只剩下中華郵政壽險部、三商美邦人壽、台銀人壽，新光人壽透過認列投資性不動產增值利益，加增資30億元，6月底已達5.03％。

壽險業者目前即以淨值比不滿4％的幾家壽險企業為「標竿」，每周都試算，緊盯自家數據千萬不要低於這幾家，否則一旦成為被金管會盯上的對象，接下來的營運壓力勢必倍增。