旅平險保費 最快Q4喊降一成

刺激疫後觀光，保險業4億回饋保戶

不能總是漲保費，保險業4億元回饋保戶。保險局研議，最快第四季、最晚2021年1月1日起，國內外個人旅行平安險費率擬調降10％，國人投保旅平險一年約有逾3,200萬人次，保費40多億元，此舉將為眾多保戶一年至少省下4億元，也希望為觀光產業復甦盡心力。

後疫情時代，新冠肺炎疫苗即將問世，各國邊境管制也可望陸續鬆綁，觀光產業蓄勢待發，國人在國內已出現報復性出遊，保險局已委由保發中心完成個人旅行平安險標準費用調整方案，且已與業者初步討論，最終將由金管會拍板公布旅平險標準費用表。

據保發中心研究，上次調整旅平險費率已是六年前，近年國人出遊人數增加、投保意識升高，投保人數從2012年的2,300多萬人，到2018年拉高到3,200多萬人，2019年應逼近3,300萬人次，一年保費收入亦由23億多元，拉高到40多億元，理賠金額一年則約5～6億元。

因為近年較無重大空安或交通意外事故，身故理賠減少，即損失率下降，金管會即希望保險公司能「回饋」保戶，保發中心擬定二方案，一是旅平險意外死亡純保費下限由90％降為70％，簡單來說就是各保險公司可依自家損失率，將表定費率從最多打九折，降為最多打七折，對保險公司影響較小，且各家公司可決定要不要調整費率。

第二方案是總保費直接減費10％，這是全體產、壽險公司都適用，計算方式簡單，保戶最有感，且可配合後疫情時代政府刺激觀光的政策，亦符合金管會主委黃天牧的普惠金融方向。

目前國外觀光尚未恢復，但國內觀光已明顯暴增，保險局希望國人在國內旅行時，能強化旅平險投保意識，將儘快作業，交由黃天牧拍板，不排除年底前就能降費率。

依各壽險公司費率，若國內旅行，如去墾丁或花東三天兩夜，保費約500～600多元，打九折後可省50～60元，有些保戶投保一年期旅平險方案，則一年保費一、二千元，也可省上百元不等，保險局希望能透過小確幸，提升民眾投保意願。