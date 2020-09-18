勞保年金未領完身故怎麼辦？遺屬可接著領

不少人會擔心勞保老年年金用年金方式申請，在請領年金期間內身故會浪費年資，因而偏向請領一次金。但勞保局指出，被保險人在領取老年年金期間死亡，其符合規定的遺屬還是可以請領遺屬年金或是差額金，保險年資其實不會被浪費。

簡小姐表示，她的父親42年出生、年滿60歲退休，勞保年資已經32年，父親因為擔心領老年年金領沒幾年就身故，會白白浪費多年年資，所以想要一次領取勞保老年給付。簡小姐疑惑老年年金是用甚麼時候的投保薪資計算，也疑問父親如在請領年金期間身故，是否真的會浪費年資。

勞保局指出，勞保老年年金的平均月投保薪資，是用被保險人過去加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算，假設簡小姐的父親在過去32年（即384個月）期間，最高60個月的月投保薪資平均是4萬3,900元的話，老年年金就用4萬3,900元來計算。但若是一次請領的老年給付，則是以退休前3年的月投保薪資平均計算。

另外，簡先生若要一次請領老年給付的話，32年年資依勞保條例規定「…其保險年資合計每滿1年，按其平均月投保薪資發給1個月；其保險年資合計超過15年者，超過部分，每滿1年發給2個月，最高以45個月為限。」所以32年年資雖然算起來是49個月，但60歲以前最多只能領45個月。

假設簡先生的月平均投保薪資是43,900元，那麼一次請領的老年給付就是197萬5,500元（43,900元×45月＝1,975,500）。但他如果改選老年年金的話，32年年資就可全部計算，依1年可領1.55％計算，32年則可月領老年年金2萬1,774元（43,900元×32年×1.55％＝21,774元）。

至於擔心在領取年金給付期間身故會有損失的問題，勞保局指出，根據勞保條例規定，被保險人退保，在領取老年年金期間死亡者，其符合規定的遺屬，得請領遺屬年金。但在勞保年金施行前有保險年資者，並符合第58條第2項各款所定之條件，其遺屬除可依規定請領遺屬年金給付外，也可選擇一次請領老年給付，扣除已領年金給付總額之差額。

假設簡先生領了7年勞保年金後就身故，他的遺屬若符合規定條件，就可請領遺屬年金，金額是簡先生原領年金的50％，即為1萬887元（21,774元×50％＝10,887元）；若不想領遺屬年金，也可以選擇領取差額金，但不受遺屬年金資格條件的限制。

簡先生每月領2萬1,774元，領7年共領182萬9,016元（21,774元×12×7＝1,829,016元）就身故，遺屬就可再請領14萬6,484元的差額金（1,975,500-1,829,016=146,484元）。

文章來源：好險網

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