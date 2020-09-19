蘋果iPhone 12將引爆5G換機潮 手機險翻身

蘋果（Apple）秋季發表會落幕！本次雖然並未公開大家心心念念的iPhone 12，但5G iPhone在今年推出似乎已成定局、只是時間問題，有不少外媒爆料5G iPhone在10月就會發布，而且價格可能還是維持一貫高端路線。保險業者預期，在iPhone的加持下，行動裝置保險（手機險）銷售可望跳戰200萬張。

蘋果16日凌晨舉行新一季秋季發表會，公開新品Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、第四代iPad Air與第八代iPad，以及二項服務「Apple Fitness +」與「Apple One」。本次發表會中雖然還沒有出現眾所期盼的iPhone 12，但根據各大科技媒體爆料，新款5G iPhone將在10月中旬面世。

對於行動裝置市場來說，今年是5G通訊元年，各大手機品牌商都爭相推出多款5G手機，但手機價格也隨著通訊技術進步越來越高。像是與旗艦iPhone同為高階機款的三星Galaxy Note 20系列，最基本的規格要價35,900元，頂規則要46,900元。

一支手機要價4、5萬元，要是摔到心真的會痛，消費者大多會願意再幫心愛手機買個保險，行動裝置險的需求因而暴增。根據金管會統計，今年上半年行動裝置保險共賣出101.7萬張保單，較去年同期成長26％以上；保費收入也較去年上半年成長超過67％，高達15億8,872萬元；若蘋果新機上市，預期今年全年行動裝置保險可突破200萬張、保費則可望挑戰40億元新高。

行動裝置險的保障不只手機，連平板電腦、智慧手錶、筆電等電子產品也都可以投保。保費依據原廠空機售價訂定，在通路商購機時，消費者需要在拿到新機當下投保，否則會無法認定是否確為新機；如果是在電信商購機，也是可以於購機當下申辦，與電信商合作的產險公司投保，保費可以直接從電信帳單扣繳。

目前行動裝置險的保障期間通常為一至兩年，發生意外泡水、意外螢幕破裂、意外摔壞、意外輾毀等事故時，能在保障期間內多次免費維修，但若維修人員判定無法原機維修，消費者可支付一定的自負額，約1,000~4,500元，換一支全新機或整新機。部分業者還擴大提供竊盜損失、盜打費用損失的保障可讓消費者選擇。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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