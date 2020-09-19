國民年金都沒在繳？欠費最高吞1.5萬罰單

勞保局從9月中旬開始，會在所有國保欠費者中隨機挑出200名發出催繳通知，沒繳費的人就可能吃上最高1萬5,000元罰單。想要補繳逾期的國保保險費，只要還在代收期限內，還是可以直接拿繳款單到指定的金融機構或便利商店繳納，不會有滯納金的問題，但是會計算利息。

勞保局9月中旬會對200名國保欠費者本人發出催繳通知，30天內若本人沒有繳清保費，就會再對其配偶開催繳單，如果配偶在催繳單開出後30天也沒繳完保費，就會被開罰單，初次欠費者會被罰3000元罰鍰，之後再欠費12個月，罰鍰金額增加3000元，罰鍰最高至1萬5,000元。如果收到罰單未在30日內繳清，會被函送強制執行。

勞保局表示，已經逾期的保險費仍然可以在代收期限內直接拿繳款單到指定的金融機構或便利商店繳納，不會有滯納金的問題，但是會計算利息。利息是從保險費繳納期限屆滿的隔天開始算到繳納保費的前1天為止，用每年1月1日的郵局1年期定期存款固定利率按日計算，但每月保險費核計利息如果在30元以下，將予免徵。

舉例來說，如果利率是1.37%，勞保局在3月底寄發1、2月份的保險費繳款單，繳納期限是4月30日，如果被保險人1個月應繳納的保險費為726元，遲至6月30日才繳清。

計算方式： 726× 1.37%× 60/365 ＝ 1.6（元）

→ 依國民年金法施行細則第18條規定，四捨五入後為2元，因≦30元，依規定免徵利息。

如果逾期繳納保險費的利息超過30元，勞保局會在被保險人繳清該月份保險費的下個月月底前寄發利息繳款單，被保險人可以直接拿繳款單到銀行、郵局或便利商店繳納。此外，每一期的國民年金保險費繳款單上，也會載明尚未繳納的利息金額。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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