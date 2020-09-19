央行宣布利率維持歷史最低 兩款保單曝利多

央行17日召開理監事會議，總裁楊金龍宣布利率按兵不動，重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率分別維持1.125%、1.5%、3.375%。利率不再破底，讓保險業者的壓力減輕不少，更有兩款保單的賣相變得更好。

央行於今年第一季宣布降息，基準利率創下歷史新低；受到新冠疫情衝擊，各國為擴大市場消費力道降低利率、往市場撒錢，也讓金融市場的利率一直走低，但央行在第一季降息之後，已經連續二季宣布維持利率不變。

政策利率止跌可以讓保險業者多點喘息空間，雖然5月調降了責任準備金利率，但因為並未完全反映市場水準，後續央行是否降息就成了極大指標。現在基準利率維持不動，在景氣好轉的預期下，年底再調降責任準備金利率的機率降低，保費調漲的壓力也沒那麼大。

除此之外，利變保單的宣告利率也不會一直下探，保單回饋金不會縮水，對於利變保單來說也會是一大幫助。雖然美國透露零利率會維持到2023年，但只要景氣復甦、利率反轉，利變保單現在買起來也不虧。

另一方面，美國聯準會延續寬鬆貨幣政策，造成美元明顯弱勢，反觀新台幣則是節節高升，不僅突破「楊金龍防線」29.5元價位，甚至升破29.2元，央行也不再默默管制，大動作出手阻升並「提醒」炒匯者不要掛無需求大單。

台美利差空間仍大，市場預期新台幣強勢格局短期不會改變，對於想要買美元保單的民眾可以說是更加有利。如果是手上有未滿期美元保單或是還在繳保費的保戶，因為換美元相對便宜，也同樣受惠，離滿期還有一段時間的人，更不用擔心現階段台幣過強。

如果是即將滿期，就要留意是否出現匯損風險，但可以先將滿期金放在美元帳戶，等美元由貶轉升後，再兌換回台幣，這樣資產就不會因為匯率變動而損失，甚至可能換到比當初買保單時更優的台幣價位，獲得匯兌收益。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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