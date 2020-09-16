比想像中慘 8月壽險業績創90個月來新低

壽險寒冬將至？壽險公會16日公布8月新契約保費僅579.67億元，比壽險業預估的600億元還低，與去年8月相比衰退近40％，創下2013年2月以後，即90個月來的單月新低，亦是14年來的同期新低。

主要是7月1日保險新制上路，第一是責任準備金利率新台幣降1碼（0.25百分點）、美元降2碼，保費變貴，第二是實施死亡保障門檻，保費有一定比率要買保障，降低儲蓄險的吸引力；第三就是保險局加大監理力道，保單要求注意CSM（合約服務邊際利潤），即保單不能賠錢賣，再來就是給付通路的佣金要合理等。

7月保費還有6月停售遞延效應，飆出1,064億元，創今年單月新高，8月馬上急降，恢復真實業績，新契約保費比7月大減近45.5％。

累計前8月新契約保費6,357億元，比去年同期衰退30.7％，2019年10月新契約保費就已破兆元，今年全年要破兆元都有極大挑戰。

分析8月壽險保單主要銷售投資型保單，單月達250.6億元，占整體新契約保費的43％，其次才是利變壽險，8月有209億元左右，占率36％，若加上利變年金的32億元，等於8月開始，壽險公司不是銷售不占資本的投資型保單，就是賣利率浮動的利變型商品，且主要以美元為主。

由於投資型保單的主流商品是類全委月配息型保單，保戶多數躉繳保費，因此8月投資型保單躉繳金額即近205億元，利變壽險亦有130億元是躉繳，利變年金99％是躉繳，使得8月躉繳保費達377.53億元，占單月新契約保費的65％左右，也創下19個月新高。

下半年各銷售通路仍在適應新保單，8月銀行通路貢獻317億元的新契約保費，占率拉高到近55％，而壽險公司業務員8月只有183億元的業績，比7月少了56％，應也是10多年來的同期新低，應該是保障型保單多為長年期繳費，銷售難度較高，保費也比躉繳低很多，但佣金率未必低。

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