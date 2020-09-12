勞保年金+勞退縮水 退休金缺口400萬元起跳

勞保年改傳出要下調所得替代率，「靠政府退休」的觀念已經越來越不可行，更別以為勞保年金限縮後，還可以靠勞退，因為根據調查，目前勞保、勞退在退休人士金流的佔比只有三成，每人至少得額外準備400~600萬元的退休金。如果勞保大砍年金給付，等於退休金來源又再縮水，退休金缺口將更大。

對於廣大勞工族群來說，退休金的來源分為三大面相，一是勞保老年年金、二是勞退的新或舊制退休金、三是個人準備的退休基金。但位居退休金二大支柱的勞保、勞退，卻只佔了退休金流的三成。尤其是勞保年金改革在即，勞保年金給付縮水似乎已經是必須面對的窘境，就算選擇月領可以活到老領到老，但每月所領到的年金可能還是不如當前標準。

至於勞退金的部分，是由雇主替所屬勞工按月提繳不低於每月工資6%的退休金到勞工個人專戶，退休時會結算個人專戶累積的本金及收益，雖然錢都是勞工自己的錢支付給退休後的自己，不用擔心勞保基金要面對的「繳來養前代」以及破產等問題，但增值空間還是很有限。另外，今年是勞退新制上路15年，因為年滿60歲、年資滿15年就可以開始提領勞退專戶，根據勞保局統計，年底前將有首批逾6萬名勞工可以選擇一次領或領月退。

中華民國退休基金協會理事長王儷玲指出，除了勞保勞退每月可領到的退休金外，民眾最好要再自行準備400至600萬元資金，才夠支應退休後生活所需。隨著勞保年金又要縮水，400~600萬元的準備勢必要再放大，如果考慮年老病多需要更多醫療費用、通膨等不確定因素，自己準備的退休金更要到1,000萬元左右才更保險。

想要擴大退休準備金的規模，「靠自己」已經是大多數人的共識。比較保守的方式，一種是增加勞退的自提比例，目前大多數人是依靠雇主提撥的6%在存勞退，但如果在年輕時增加自提比率、擴大本金，再加上時間複利的加乘效果，也是有機會達成月領3萬元的目標。

另一種方式是透過保險等理財工具進行退休規劃，除了有穩定、保本的優點之外，也多了保險的「保障」功能。從前民眾大愛儲蓄險，最近比較熱門的工具則是投資型保單，不僅可以做到分散風險、資產增值，在年老時也可以創造穩定現金流，是民眾可以考慮的退休準備好工具。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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