保險業務年收百萬是常態？網：拚2年開賓士

「賣保險 房仲 年收幾百萬是真的嗎？」一位網友在PTT上發文，說每次聽到業務介紹都會聽到人家上個月賺幾十萬、買幾台進口車，而且時間彈性自由、有無限收入，讓他不禁疑惑，是不是做業務都那麼好賺，但也有網友回文突破盲點，「每個行業頂尖收入都很好阿，問題是你有辦法做到top嗎？」。

原PO表示，每次聽保險業、房仲業的介紹，每個業務都說入行就有彈性自由的時間、無限的收入、財富自由，且都稱上個月又賺進幾十萬、買幾台進口車，讓他疑惑，「真的那麼好賺大家都轉行就好啊」。

該篇貼文引起大批網友回應討論，有網友指出，傳統保險公司的「真」經理基本上都有(年薪)150萬元的能力、破3百萬也不少，非主管能撐3年的業務員，平均值也都有70萬元起。有人認為「嘴巴夠會業績好當然有R」、「業務拼一點正常好嗎」。

也有網友點出重點，「要夠拼。強的2年就能開賓士代步了」；「只有前20%的人有賺到錢，前5%的人賺到大錢」；「我朋友有房仲很年輕就拼到店長保險當主任還是經理，他們是我認識的一堆保險業務裡有真的成功的，其他失敗的你看不到~」

有網友分享親友的經歷，有二個朋友同時踏入保險行業，一個年收破兩百萬元，另一個則是三年之後做不下去轉回了本業，可見並不是人人都能做得順風順水。

也有人指出，當業務最重要的就是推銷能力，「不是誰來都適合這途能賺大錢。而且他們還常常被人看嘸跟被酸言酸語，真的身段要能夠能屈能伸」。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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