保險金給付出錯 台銀人壽挨罰120萬

壽險業也有「胖手指」事件。金管會9日公告，台銀人壽多次發生給付滿期金作業錯誤，單次溢付金額逾千萬元，雖然事後都有追回，但公司未當一回事，並未向金管會通報重大偶發事件，因此對台銀人壽開罰120萬元。

據了解，台銀人壽一共發生三次滿期金匯款錯誤事件，但因為有一次發生已超過三年，金管會依規定無法再追究，另二次，都約發生在2018年，一次是作業人員輸入錯誤，將要匯給保戶的滿期金，KEY錯金額，造成溢付逾千萬元，另一次是滿期金明明已匯款給保戶，但重複作業，又再給了一次，金額也逾千萬元。

台銀人壽「默默」追回這些錯匯的款項，並未通報重大偶發，2019年有「民眾」向金管會檢舉，指台銀人壽內部作業有重大缺失，曾多次出現匯款錯誤，金管會要求清查，台銀人壽內部才啟動調查，清查出有三次匯款錯誤事件，至於發生當時，台銀人壽有無通報總經理、董事長，則無法確定。

這案件疑似是內部「吹哨人」檢舉，2019年將台銀人壽2018年匯款錯誤的事件，向金管會舉報，經過台銀人壽內部調查，及金管會複查，9月才對台銀人壽開罰，一是匯款錯誤，內部作業不嚴謹，罰60萬元，二是台銀人壽自覺款項有追回、沒有財務損失，就沒有進行重大偶發事件通報金管會，內稽內控有疏失，也罰60萬元。

除了某家資訊系統更換出問題外，金管會表示，近期只有台銀人壽有發生類似的匯款錯誤或胖手指事件，同時呼籲保戶，若發現帳戶有保險公司「不慎」多匯的保險金，也千萬先不要動用，事後仍是會被追回，若占用恐會觸法。