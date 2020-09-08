業務員勸退身心障礙者投保 將罰停招3個月

壽險業務員新增沒愛心處罰條款。保險局同意壽險公會新增管理規則，業務員若嫌麻煩，逕自拒絕受理、不代送件或勸退身心障礙者投保，將被處停止招攬3個月，但若客戶是有洗錢防制等疑慮或其他法令另有規範者，則不罰。

因為不斷有民意代表協助陳情，指壽險業不受理或不承保身心障礙者投保，保險局要求壽險公會多方面檢討，除了正在討論針對身心障礙者在一定保額以下的「儘量保」保單外，在行銷通路上亦要排除業務員自己婉拒身心障礙者投保的情況。

即壽險公會訂有統一的裁量表，即「業務員所屬公司依保險業務員管理規則第19條第1項懲處登錄之參考標準暨保險業務員涉有犯罪嫌疑裁量移送參考表」，讓各壽險公司針對業務員 18類常疏失、疑似違反法規的行為，有明確、可參酌的裁罰依據，避免被業務員申訴是長官挾怨報負或處理不公等。

如業務員疏漏、沒有向客戶說明保單相關權利義務，導致影響保戶權益，會被停招3個月，沒有向保戶說明投資型保單的內容，是會被撤銷登錄。

這次是在第18類業務員其他業務上不當行為，新增第17種態樣，即針對身心障礙人士的投保需求，業務員逕行拒絕受理、拒絕協助送件或勸退者，會被停止招攬3個月，但若法令另有規定可婉拒者，如防制洗錢需求，則可不依此條文開罰。