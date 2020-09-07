國壽：接軌國際制度 壽險業將有四大劇變

台灣接軌IFRS17與ICS2.0在即，國泰人壽執行副總林昭廷7日表示，未來壽險公司將有四大劇變，一是更重視資本市場變化，資產輕微的波動，都會讓壽險公司淨值大動，所以必須隨時注意及因應；二是保單獲利比新契約保費拿第一更重要，三是利率避險的承作量將超過匯率避險，四資訊系統投資，用Excel表陽春計算的時代已過去。

林昭廷說接軌的衝擊非常大，過程緩慢又痛苦，甚至會遇到撞牆期，令人痛不欲生，但相信時間在努力下會解決所有問題。

負債也要以公允價值呈現的保險大魔王會計IFRS17，國際上已表定2023年正式實施，台灣則是緩衝到2026年再上路，金管會已宣布，同年會一起執行新清償能力指標ICS2.0，與IFRS17是同樣的計算精神，比現行美式的保險資本適足率RBC更為嚴格，金管會在訂定時間表後，將開始進入緊鑼密鼓的試算及準備期。

林昭廷表示，未來資產負債評價、資產負債匹配及風險管理就是同一件事，壽險公司未來會更注意資本市場、市價變化、現金流量等，注意對淨值的影響，同時賣長年期保單，就必須投資在年期相當的債券。即不能再像現在在股市、債市殺進殺出，為了衝財報的獲利。

第二個變化是未來會揭露CSM（合約服務邊際），即保單第一年就可確定是否獲利，不會再像現在出現初年度損，林昭廷說，未來新契約保費衝第一名，不見得利潤高，必須看CSM要是正數、有獲利，所以儲蓄險會更少見。

林昭廷並提醒這種商品組合的轉變，會衝擊40萬壽險業務大軍生計，一定要提早轉型、「高強度的再教育」，且「絕對不是二、三年就能調整過來」。

第三資產負債匹配要求跟現在不一樣，保單15年就要去匹配10~15年的債券，而且有很多情境加壓測試，資產價格估算等複雜計算，已不是Excel表可以輕易算出來，所以現在各公司就要導入符合IFRS17及ICS的資訊系統。

第四是ICS承認避險效果，尤其是利率避險，可維持淨值的穩定性，林昭廷說目前新台幣利率避險商品很少、台灣也沒有什麼人作，但未來相信利率避險的量會超過現行的匯率避險，各公司一定要及早培育人才。