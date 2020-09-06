類全委投資型保單 獨霸江湖

少了目標到期基金投資型保單，類全委投資型保單今年「獨霸江湖」，國泰人壽、富邦人壽、台灣人壽、中國人壽及新光人壽等，今年前七月都是類全委保單銷售最佳，且以投資型年金為主流，新契約保費占各公司整體投資型保單保費，幾乎都在八成以上。

據壽險公會統計，今年前七月投資型保單新契約保費1,749億元，比去年同期衰退近29％，即少賣713億元。

各公司分析有三大原因，第一是金管會祭出新的信評要求，造成連結目標到期債券基金投資型保單今年約只有1月有銷售量，大約百億元上下，去年則是大賣近千億元，二是3月新冠肺炎疫情嚴重；第二季業務人員與保戶無法如過去正常接觸，亦影響銷量；第三就是南山人壽自去年9月底被金管會限制投資型保單銷售，今年前七月南山人壽投資型保單保費衰退88％以上，影響至少265億元。

即若扣掉目標到期基金與南山人壽的因素，其實今年投資型保單買氣算是有回升，當紅炸子雞有三大特色，一主要都是訴求把錢交給專家打理的類全委投資型保單，二是客戶躉繳保費居多，一次投入，讓專家理財，月月撥回（配息）型最受歡迎，讓客戶有穩定的現金流，有類月退俸的功能；三是利變年金占66％左右，即保戶把錢最大幅度用在投資上。

如國泰人壽前七月投資型保單新契約保費近473.5億元，比去年同期成長41％以上，且99％以上是躉繳，投資型年金的保費占85％以上；富邦人壽前七月投資型保單亦有195億元，成長19％，躉繳比率約78％，投資型年金亦占83％。

台灣人壽前七月投資型保單亦有130億元，成長近11％，其投資型年金占率亦有八成以上，躉繳占件數的九成，金額則占52％左右。

比較神奇的是南山人壽，雖然被保險局暫停銷售新的投資型保單，但因為資本市場行情佳，不少保戶是再單筆增額加碼投資型保單，增購配息型類全委保單的部位，讓南山人壽前七月投資型保單新契約保費還有61億多元，在壽險公司中可排第八名。