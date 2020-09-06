保險理賠聯盟鏈 保險局長都稱讚

保險業7月推出的新措施，連保險局長都愛用。

保險局長施瓊華日前公開表揚7月1日開始試辦的保險理賠聯盟鏈，以其親身體驗，即兒子改名，所有保單必須一併更動姓名，透過這個聯盟鏈，只要申請一家壽險公司的保單更名，所有加入的保險公司保單都一併更改，不用一家一家跑，節省保戶大量的時間與金額。

這個聯盟鏈即是由11家產、壽險公司合組的「保全／理賠聯盟鏈」，從7月1日將開始試辦到今年底，保單要保人可辦理線上資料變更，及受益人可在線上辦理健康險與傷害險的醫療理賠，只要向11家中的一家公司申請，資料馬上連動到其他亦有承保同一要保人或被保險人的保單，保戶不用再一家一家去申請。

據壽險公會統計，從7月1日開辦到8月24日止，已有5,784件保單在鏈上完成理賠，另有5,415件申請保單保全，證明極具效率；施瓊華亦表示，現在仍限制保單範圍，若試辦成功，未來就可擴大到更複雜的功能、更多樣的保單理賠等。

壽險公會亦已規畫了保險科技運用共享平台，未來運用相關的金融科技技術，可共同試行，一起發展，提供保戶更多便利性。

施瓊華日前是親自測試理賠鏈的功能，即兒子改名字，所有舊有保單都必須申請保全，即基本資料變更，只申請其中一家，完成保單變更後，所有鏈上的保險公司保單都一併完成保全，「投保很多保單，有些連我都記不得」，但這個聯盟鏈有助保戶有效管理保單，一張不漏。

目前保險理賠鏈的保全變更只能作姓名、身分證字號、電話、地址及電子郵件等五項，加入試辦的11家先導保險公司即新光人壽、國泰人壽、台灣人壽、南山人壽、富邦人壽、元大人壽、中國人壽、全球人壽、第一金人壽、國泰產險及富邦產險。

壽險公會先前也表示，保誠人壽、三商美邦人壽、遠雄人壽、安聯人壽、中華郵政、友邦人壽、法國巴黎人壽及安達人壽等亦已表達陸續加入的意願。