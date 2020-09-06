類全委+附保證 下半年壽險業主打

下半年投資型保單會紅什麼款？五大壽險公司全部選「類全委」，國泰人壽、富邦人壽及台灣人壽再增加主推「附保證」機制，中國人壽另看好期繳投資型，用來增加醫療等附約保障，新光人壽則另推薦有200檔基金任保戶自己的投資型保單。

保發中心董事長桂先農日前引用瑞士再保的Sigma研究報告表示，新冠肺炎衝擊下，全球幾乎都陷入低利環境，保戶收入受影響、儲蓄型保單需求下降，各壽險公司會轉推保障型或資本需要較小的投資型保單。

國壽下半年看好附下檔保證、具月退俸功能且專家代操的投型保單，簡單來說就是附保證月配型類全委保單，降低市場波動對保戶的影響，而下檔保護亦可選身故保本、或保證生存金或滿期金；國壽亦建議若是要累積退休金、已有壽險保障者，適合投資型年金，但若是一家經濟來源，可用投資型壽險依不同人生階段調整保額，且有資產傳承的功能。

富邦人壽則建議預算有限的年輕人，可選擇投資型壽險，每個月最低2千元，能有高保障，還可附加意外、醫療、住院等附約，其投資型壽險的保戶七成集中在40歲以下，其中21歲到30歲占37％為大宗，顯示低保費高保障的投資型壽險深受年輕族群喜愛。

至於有退休規畫需求者，則建議選擇附保證投資型年金，保險公司提供身故保本機制，且由專家代操，每月資產撥回可作退休生活費。其附保證投資型以61到70歲的保戶占42％，其次是51到60歲占36％，顯示年紀愈大的民眾愈青睞此類保單。

台灣人壽亦表示，45～65歲可能年輕時已有壽險保障，若是純退休規畫，且很多是無子女或單身，就可利用投資型年金，但若有考慮資產傳承，就考慮投資型壽險。