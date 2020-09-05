孩子成長保險需求不一樣 保單規劃一次看懂

新的一學期即將來臨，父母又要將家中小孩送出家門，面對外界種種風險，替小孩做好完整的保險規劃也很重要。但是針對不同學齡階段的小孩，需要加強的保障範圍並不一樣，家長最好依照孩子的風險屬性進行規劃，既省錢又安心。

針對7歲以下的學齡前小朋友，先以基本保障規劃為主，像是實用的實支實付醫療險就很必備，另外如重大傷病險、癌症險，可以面對未來節節上升的罹癌風險，加上年紀小的孩子保費便宜，更值得先做安排。

對於7歲以上至18歲這階段的青少年來說，年紀越大越逐漸脫離對家庭的依賴，向外拓展社交生活的機會增加，這時候就需要加重在意外險的保障，也可以將醫療險的保額拉高，若是需要住院治療，也能較有餘裕接受更好的醫療服務。

對於18歲以上的成年人來說，其實已經具備小部分自給能力，加上基本的保障已經充足，這時候父母可以為小孩增加失能險以及壽險，擴大保障的涵蓋範圍。

但家長在為小孩投保時也要注意，依據7月上路的保險法107條修正案，開放未滿15歲兒童身故可以限額給付「喪葬費」61.5萬元；但如果是15歲之前身故「退還保費給要保人」的保單，可不計入61.5萬元限制。

另外，若是父母想要投保一張以上保單還是可以，只要簽署「聲明書」，表達知道若小孩在15歲之前身故，超過限額部分是退還保費，壽險公司即可受理核保。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

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