勞保＋國保老年年金怎麼領？簡單公式這樣算

勞保與國保的老年給付請領規則，對於一般民眾來說可能有點複雜，尤其是當勞保有間斷投保、後來又投保國民年金時，如何請領比較划算就會是民眾的疑惑，勞保局也透過簡而易懂的公式算給大家看！

一位許先生表示，自己在45歲時離職，當時累計勞保年資只有12年，勞保局向他表示，必須等到60歲才能請領老年給付。另外，許先生也從97年10月就加入國保，因此疑惑當他滿60歲時，是否可以提出勞保老年給付申請？且聽說國保年資與勞保年資加起來有15年也可以改領勞保年金，讓許先生在想該怎麼做對自己比較有利。

勞保局指出，許先生可以採取的兩種選擇，一是勞保、國保分別請領，二是65歲時勞保、國保同時請領。

勞保、國保分別請領

(1)60歲時先領勞保「老年一次金」=平均月投保薪資x勞保年資x1個月

月投保薪資平均依被保險人加保期間最高60個月的月投保薪資平均計算；另外，由於請領勞保老年給付的年資只有12年，所以可以繼續參加國保直到65歲。

(2)65歲時領「國保老年年金」，以以下A、B兩種公式擇優請領：

A式 =（月投保金額x國保年資x0.65%）+ 3,772元

（加計金額97年10月至100年12月為3,000元，101年1月至104年12月為3,500元，105年1月105年1月至108年12月為3,628元，109年1月起為3,772元）

B式 = 月投保金額x國保年資x1.3%

只要許先生沒有欠繳國保保費、領取相關社會福利津貼或其他社會保險（軍保、公教保）的老年給付，每個月領的國保老年年金就可以按A式計給。

65歲時勞保、國保同時請領

許先生45歲離職後到97年10月加入國保，如果他不在60歲請領「勞保老年一次金」，而是等到65歲時同時請領勞保老年給付和國保老年年金，由於屆時他的國保年資已經有8年，若與原來12年勞保年資併計，就已達到「年資合計滿15年」可請領勞保老年年金的條件。

(1)「勞保老年年金」就下列A、B兩種公式，擇優請領年金：

A式=（平均月投保金額×勞保年資×0.775%）+3000元

B式=平均月投保金額×勞保年資×1.55%

這時候不適用年金「展延」的規定

(2)在國保老年年金部分，因為已經請領勞保老年年金，所以「國保老年年金」只能用B式（月投保金額×國保年資×1.3%）請領，不能選擇A式計給。

（李瑞瑾）

文章來源：好險網

延伸閱讀

勞保年改溯及既往 百萬退休勞工恐少領1/3

勞保費率 明年調高至11.5％

勞保中斷仍可請領老年給付、國保老年年金