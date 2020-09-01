宏泰人壽 淨值比陷警戒區

股債雙漲，22家壽險公司6月底淨值比有18家逾5％，處於「極安全」水位；但同時也有四家不到4％，包括宏泰人壽淨值比在6月底未及時拉回、只有1.88％，正式進入「警戒區」，若12月底淨值比未能逾2％，金管會最快明年第二季就必須依法採取行動。

除了宏泰人壽，另外三家淨值比在3％附近的為三商美邦人壽、台銀人壽及中華郵政壽險部，三家淨值比依序是3.44％、3.9％與3.4％，主要都是股債價值回升不夠多，第二季又遇到新台幣升值，匯兌成本增加，造成經營成本提高。

以另一監理指標壽險業資本適足率（RBC）來看，今年6月底兆元以上壽險公司只有國泰人壽、全球人壽的RBC超過300％以上，即在較穩健水準，但若以法規投資額度門檻250％來看，前八大壽險6月底有新光人壽、三商美邦人壽兩家不到250％，都只有210％左右。

金管會去年開始祭出雙監理指標，即每半年的RBC必須過200％，淨值比不得連續兩期（即二個半年）低於2％，只要觸及其中一個指標，金管會就會啟動立即糾正措施，最輕是限制業務或裁撤分支機構、限期增資等。壽險業因今年3月新冠肺炎疫情造成股債雙跌，淨值瞬間蒸發，淨值比大幅滑落，3月底時宏泰人壽淨值比不到1％，新壽、三商美邦、中華郵政壽險不到3％，雖然3月的淨值比不列入正式計算，但金管會仍是要這些公司提出改善計畫。

其中，新壽除了增資30億元，也認列投資性不動產續後增值利益468億元，加上股債價值回升，新壽6月底淨值達1,564億元，淨值比也拉高到5.03％。

此外，外商壽險多半因規模小、或多經營投資型保單，無論RBC或淨值比都極高，淨值比都是兩位數，RBC甚至可逾1,000％；相對地本國壽險因資產較大，且有較吃資本的傳統壽險、投資股債等，大型本國壽險公司6月底淨值比以國壽的9.56％最高。