8月台灣PMI、NMI 料往好的方向走

近日發布的台灣景氣領先指標，讓人感覺壓力釋放許多，儘管疫情威脅還沒有消失，大家似乎已好好學習和病毒交手。周二（1日）由調研單位中華經濟研究院公布的「2020年8月臺灣採購經理人指數」，包括臺灣製造業採購經理人指數PMI及非製造業經理人指數NMI，由於5月的轉折點相當明確，此次8月指數的變化趨勢可以輕鬆估測會「往好的方向走」，是今年來最沒有壓力的一次。

回顧今年以來的台灣PMI、NMI表現，轉折、谷底落點不同，反映出產業結構與目標市場的差異性。PMI部份，第一季的1至3月都在50以上的擴張，分別為51.3、52.7、53.1，時間上是1月底自中國大陸武漢地區爆發新冠疫情，2、3月的數據沒有立即轉為緊縮，因為製造業存有供應鏈銜接時程，從取得訂單到生產交貨，以最有效率的電子業來說，3個月是均數，而且剛好農曆年假也有季節調整因素需要考量。

第二季的4至6月分別為47.6、44.8、47.2，全部呈現緊縮態勢，正是抗疫封鎖造成供應鏈斷鏈的真實面貌，因此當7月指數攀升6.9個百分點至54.1，透露了製造產業邁向復元的開始，而這一個月來全球經濟穩穩地、小碎步地在方方面面改善，因此可以預期8月指數應會比7月來的好。

NMI部份，調查的產業有住宿餐飲業、金融保險業、零售業、營造暨不動產業、運輸倉儲業、教育暨專業科學業，批發業，約八成以上產業以內需市場為主。今年歷月NMI走勢，1月還浸淫在農曆年前的採購旺季，2月起原本就是淡季，加上特例的隔離防疫措施把NMI如自由落體，直接摜到40.4，出現2014年8月創編以來的最低點，隨著疫情全球大流行內需產業一片唉嚎，3～5月僅看的到「潛泳」，及至6月全國解封、同時準備進入暑假旺季，6、7月NMI重回50以上的擴張水準，中經院院長張傳章說，振興三倍券發放的時點確實帶來振興消費的預期。

整個8月都是暑假期間國旅高峰，台股大盤也在這期間多次衝刺歷史新高，交易量屢創新高，必能繼續推升8月NMI的高度；而8月PMI部份，也將因電子業持續榮景帶動的出口、原物料價格的持穩，適度彌補機械設備出口的不振，在擴張的水平之上再持續堆疊。