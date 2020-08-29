年中保單健檢 掌握3大心法

2020年已進入下半年正是年中檢視保單的好時機！壽險業者建議，要讓保障隨行不漏接風險，就要掌握保單健檢幾大關鍵，包括：家庭成員變動、設定時間定期檢視、具備基本保險知識，其他像是基本資料異動、法規異動等也是檢視重點。

全球人壽創悅營業處區經理、MDRT台灣分會會長倪韶謚建議，民眾投保後，多數人都等到發生變故時才進行保單檢視，但除了該對保單內容細節有基本認知，還更應在家庭成員變動時，譬如結婚生子、買房繳房貸等等重大決定時，皆有調整保單內容必要性，民眾應主動檢視保單。

他進一步分享，有時候客戶會申訴為何保單失效卻無收到通知？後來才發現，可能是客戶地址變更、職業變更或是信用卡變更等，但卻無主動告知業務員而造成失效，往往針對責任歸屬爭議就此產生，為避免糾紛，他提醒，民眾只要資料有任何變化就要有主動告知認知。

另外，倪韶謚認為，每個人在不同階段的想法都不同，例如退休規劃目標，會隨著年齡和薪資提升而不斷調整。他指出，定期檢視期間為是一至兩年，年初、年中、年終、保單周年等都沒問題，民眾依照當下的想法調整保費，例如住院病房調升，日額型醫療險也需跟著調整，「檢視的重點在於要讓保障更安心」。他說，「最怕的就是，當發生事情時拿保單，才赫然發現保額不夠」。

倪韶謚指出，隨著醫療科技日新月異，保單商品內容變化推陳出新，倪韶謚認為，擁有基本觀念也可保障自身權益，當民眾得知「責準利率調降」時，代表保費將隨之同步調漲，因此應主動檢視保單內容補足。

台灣人壽則建議，年中保單健診心法包括：

一、要確認資料，像是保單的資料是否都是正確？例如：通訊、收費地址是否正確？工作內容有異動，職業等級是否有變更？

二、要專業評估：人生各階段保險需求都不同，找專業保險顧問諮詢或做全方位的保單健診，找出保障缺口，依實際經濟能力補足。

三、要與時俱進：審視相關的政府政策、健保給付與醫療趨勢，若是原有保單的承保範圍已與現行大環境或是自己實際的需求相違背，就應與時俱進的逕行調整。

三段醫療傘 保障不漏接

醫療險怎麼保，保障才能不漏接？壽險業者指出，可分三階段「醫療傘」保險概念，依序分為「住院前」、「住院中」以及「出院後」。住院前的保險費用稱為「勇氣基金」；住院中稱為「安定基金」；出院後則稱作「尊嚴基金」。

全球人壽創悅營業處區經理、MDRT台灣分會會長倪韶謚解釋，當保戶面對突如其來的重大疾病時，當下可能無法立即返回工作崗位，若事先規劃投保重大疾病險，保險公司會隨即提供「一次性給付」的一筆治療金，讓保戶有勇氣、且安心地面對後續治療，保額建議為年收入2～5倍。他舉例，假設年收入50萬元，建議保額設定為100萬元起跳，如此才能確保未來2～5年內基本開銷無虞。

其次，住院中的「安定基金」，倪韶謚表示，住院期間需支出的龐大醫療費用，以下寬上窄的「金字塔」原則投保，才能讓病人更安心養病，故稱之安定基金。最底層、也就是最重要的基石，為補足健保的不足，以給付範圍最廣、「花多少賠多少」的實支實付險為首選、奠定基礎。第二層是日額型醫療險，心有餘力再據個人薪資搭配補強「癌症險」，如此不論是短期治療或長期抗戰，都能兼顧。

出院後的「尊嚴基金」，倪韶謚認為，出院後如果無法立刻工作，需要長時間照護，復原時間難以預估，卻又不想成為家人負擔，更需要一筆資金自理，因此稱為尊嚴基金。此要件符合殘廢失能，可透過長期照護險、失能扶助險支應。

倪韶謚強調，「打不開的雨傘，或只有半片傘面，仍會淋得全身濕」。初期不建議客戶只買單一種保險，因為不曉得風險從哪來，保障完整為首要原則。

停效、失效、復效 一次搞懂

保單不是買了就一定拿得到理賠，是否「有效」才是關鍵。壽險業者提醒，定期檢視是必須的，必須確保保單有效，才不會到萬一需要申請理賠金時，才赫然發現原來保單失效，就枉費當初投保的初衷，損失自己的權益。

壽險業者指出，現代人一忙碌起來常常忘記繳保費，就可能導致保單停效而不自知，一旦保單進入「停效期間」是「無法」獲得理賠的；若停效超過二年，將使保單直接「失效」，且無法再申請復效。此外，也不少人因為搬家或者工作派至外地或國外，已搬離原居住地址，未告知保險公司收件地址變更，導致相關保險通知皆沒收到。

全球人壽建議大家可超前部署，將保單繳費方式調整為授權金融機構轉帳或信用卡扣款，或委託家人代繳；也可辦理電子化通知，不管身在國內何處或國外都可透過E-mail方式收到繳費相關資訊通知，而保險公司網站也有提供保戶專區，供保戶隨時查詢保單狀況。

另外是，萬一忘記繳費或是保單約定金融機構轉帳扣款不成功，保險公司會在停效前寄發扣款不成功、催告等通知信函，但若住所有變動卻忘記更改，也可能導致保戶收不到這些通知信函，因此，只要住所有變更，最好立即通知保險公司，不然，保險公司的相關通知仍會按照保單約定的舊地址寄送，保戶本身可能無法收到而導致停效，影響自身權益。

一旦保單進入停效狀態，停效期間內所發生的保險事故，保險公司是不需負擔任何賠償責任的。但保戶只要在寬限期內繳付保險費，就不會影響到保單效力，通常保單約定的寬限期是30天。

要注意的是，停效超過二年，保險公司即可依法直接終止保險契約，保單就會變成失效狀態，不得再申請復效。且由於繳費時通常是以整張保單（含主約及其附約）繳付，若主約失效，附約也會一併失效。除非有其他例外情況，如附約已達豁免保險費、或因保險事故發生保險給付當中、或長年期附約已繳費期滿者，附約效力可單獨有效。

至於如果還在停效期，保戶要如何恢復保單效力呢？全球人壽表示，依現行保險法116條規定，若保戶在保險契約停止效力後六個月內辦理復效並清償應繳納的保險費，在辦理翌日上午零時起，保單即開始恢復效力。

若在停效後六個月至二年內辦理復效，保險公司可以要求被保險人提出健康聲明或體檢，由保險公司重新評估體況過後受理復效，但如被保險人危險程度有重大變更已達拒保程度者，公司仍得拒絕復效。