上半年天災頻傳 全球保險業賠了超過八千億

瑞士再保險研究所（Swiss Re Institute）估計，到2020年上半年，自然災害和人為災難造成的全球經濟損失為750億美元，其中自然災害所造成的保險損失也來到280億美元（約新台幣8,239億元）。

在經濟損失中，約有40％（310億美元）的損失是由保險支付。在過去的十年中，上半年投保的理賠平均每年為360億美元。這些巨災損失估算是針對財產損失，不包括與新冠病毒（COVID-19）相關的理賠。在今年上半年，超過2000人喪生或在災難中失蹤，主要的原因是次生災害，其中北美的暴雨佔有很大一部分。

在北美，上半年嚴重的對流風暴（龍捲風、洪水、冰雹、暴雨）造成保險損失超過210億美元，這是自2011年上半年以來的最高紀錄，當時僅此一項風險就造成的損失約為300億美元；加拿大卡爾加里6月時因冰雹而蒙受了10億美元的損失，是加拿大有史以來最嚴重的冰雹致災事件。

此外，北歐也因為2月時遭受強烈風暴侵襲，造成超過20億美元的保險損失；孟加拉灣的颶風安潘造成的經濟損失達130億美元；中國長江沿岸從5月開始的暴雨，也導致多個省份發生嚴重的洪患；澳洲、西伯利亞、南加州的野火也造成龐大經濟損失。

2020年上半年全球經濟總損失750億美元中，自然災害佔720億美元，高於去年同期的520億美元。其餘的30億美元損失是由人為災害造成的，低於2019年上半年的50億美元。今年人為災害下降的原因是由於COVID-19大流行，全球各地的封鎖導致人流移動減少、經濟活動陷入停滯不前。

2020年上半年，全球自然災害的保險損失從上一年的190億美元上升到280億美元，人為災難從40億美元下降到30億美元。

瑞士再保險集團首席經濟學家Jerome Jean Haegeli指出，到2020年上半年，大約60％的自然災害損失沒有保險可賠。「氣候變化是系統性風險，與COVID-19不同，它沒有到期日。」由於保險公司預期在未來幾年中，次生災害的嚴重性可能會增加，因此開始縮小自然災害的保障涵蓋範圍。

文章來源：好險網