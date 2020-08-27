台灣5年後進入超高齡社會 長照機構需求急增

全世界都在面臨人口快速老化，台灣也在2018年4月高齡人口突破14%大關，正式進入高齡社會，平均 7個人中，就有1個是老人。

由「高齡化社會」進入「高齡社會」台灣僅歷時約25年，與日本時程相當，相較於法國歷時長達115年、美國72年、英國47年，台灣在時程上快了一倍以上，而且預計2025年將進入超高齡社會，屆時平均 5個人中，就有1個是老人，台灣老化的速度明顯快於大多數國家！

政府在2007年開始施行長照十年計畫，並在2017年改善計劃內容，繼續推出下一個長期照顧十年計畫，即「長照十年計畫2.0」，主要目標在於建立優質、平價、普及的長期照顧服務體系，實現在地老化，以因應高齡化社會的需求。因此，長照機構的設立需求與經營管理更形重要與需要被高度關注，因其服務的對象較一般民眾更需用心照護，經營上必需面對更大的風險。

長照機構因經營類型的不同，各自隱藏不同種類的風險，而意外事故造成的財產風險以及經營業務上的責任風險則是共通的。其中火災是最常見也最重大的風險之一，在近7年間除已奪走36條人命，造成大量的財產損失及引發相關人員的賠償責任。

除此，照服員的服務疏失也是另一個常見的風險，照服員提供各式身體照護及家事服務等，服務項目眾多且工時長，很有可能在疏失的情況下，造成被照護人的傷害而需負擔賠償責任，此時，不僅照服員必需負擔起賠償責任，長照機構也有連帶責任的風險。

為使長照機構經營業者能有效規避風險，穩健經營，進而持續提供長照服務，建議業者可自行選擇適合的財產及責任保險，藉由保險來轉嫁風險。例如國泰產險所推出的「長照機構責任保險」，即可同時保障長照機構經營業者處所及其照服員執行業務的責任風險。而財產風險則可藉由購買火災保險來轉嫁風險。

長照機構是台灣未來進入超高齡社會相當重要的產業，提供高齡人員享受樂齡生活的重要場所，故透過前述的保險安排，提供事故發生後的損失補償。更建議長照機構經營業者超前步署做好各項損害防阻作業，例如消防安檢、逃生演練、員工訓練等措施，從根本降低危險發生的可能性著手，讓長照事業可穩健持續經營，提供更安全的環境給予社會大眾。

（本文作者為國泰產險副總經理翁翠柳）