目標到期基金保單 金管會抓包三缺失

前兩年狂賣逾2,600億元的連結目標到期債基金投資型保單，推出的壽險公司被金管會找到三大缺失，一是基金布局的債券到期日，超過基金到期日的比率偏高；二是基金操作與公開說明書公布的策略已偏離；三是債券發行公司淨值已為負數，且被降評，壽險公司都沒有追蹤分析對保戶的影響，及了解基金公司的因應措施。

因為訴求6～7年後到期，年化報酬率可達3.99～5.99％以上，類似早年熱賣的連動債保單，接近保本保息的功能，所以目標到期債券基金保單一推出即十分熱賣，單檔基金常一賣就數十億元到上百億元，一年就可賣上千億元。

金管會近日公布金檢常見缺失，其中目標到期債券投資型保單被查出有售後管理三大缺失，一是保單連結的目標到期債券基金，投資的債券到期日超過基金到期日的比率偏高，例如訴求2025年到期的基金，結果投資的債券有30～40％是2029年才到期，即基金到期時，債券未到期，可能有價差，未必能達到預期報酬率。

二是基金投資操作與公開說明書揭露的操作策略明顯有差異，即可能公開說明書上是要穩健投資高信評、安全的債券，且持有到期，賺取穩定的債息收入，且保本，但基金卻投資一堆高收益債，或短期進出債券等，與當初風險評估並不相同。

三是基金投資的債券，其債券發行公司淨值已為負數，且遭信評公司降評，也就是違約風險提高，即可能無法保本或利息收入大減。

金管會發現，發行保單的壽險公司沒有定期檢視、追蹤連結基金的投資組合，沒有確保基金後續投資與公開說明書是否符合，若發生特殊情況，沒有分析對保戶的影響，及了解基金公司的因應措施，未盡責保護保戶權益，要求壽險公司改善。

同時金管會今年3月1日上路的新制，要求投資型保單連結的目標到期債券基金都要投資信評等級BBB+級以上債券，BBB+最多也只能占40％，其餘要更高等級，在此要求下，幾乎無法再達到過去的高報酬率，所以今年至今沒有壽險公司發得出目標到期債保單。

壽險H1滿期金給付 年減逾45％

金管會多年來不斷勒緊儲蓄險生存空間，終於見效。今年上半年壽險滿期金給付僅1,951億元，比去年同期大減45％以上，同時去年上半年滿期金對應解約金還有6比7，幾乎不相上下，但今年解約金已是滿期金的二倍，也就是說六年期儲蓄險幾乎無生存空間，都是用長年期保單提前解約。

據保發中心最新統計，今年上半年壽險業的保險金給付共8,897億元，比2019年同期的1兆637億元，衰退16％以上，也是三年來首次保險金給付衰退，主要是壽險保單給付衰退19％，年金給付衰退9.6％，但健康險給付、意外險給付則各成長3％跟2.5％。

壽險保單給付又分滿期金、解約金、生存還本金、死亡給付等，近12年來都是解約金高於還本金，主要是如利變年金、投資型保單及部分長年期壽險，保戶達到目標報酬率，如一到六年就解約、獲利了結；但因為先前銀行通路六年期儲蓄險熱賣，因此近十年來，每年滿期金都有3～6千億元，與解約金相比，至少都是解約金規模的50～90％以上，2016年時甚至比解約金還高。

壽險業者指出，今年上半年保險金給付衰退，主要是滿期金大量減少，前六月只有1,951億元，去年同期則是有3,561億元，少了45％以上，即可能2014年銷售六年期儲蓄險比重減少，今年滿期金給付就不多。

今年上半年解約金給付有3,921億元，也比去年上半年少了4.4％，還本金1,194億元，與去年同期相比也少了3％以上，多少都代表儲蓄成分下降。

金管會多年來透過降低保單責任準備金利率、限制附加費用率，要求保單不得有費差損等多項制度，降低壽險公司用高佣金，在銀行通路大賣短年期儲蓄險，躉繳六年期儲蓄險逐漸「設計不出來」，今年更是連六年繳費、十年內可解約出場的固定利率保單也幾乎設計不出來。

業者預估，若短年期儲蓄險逐漸絕跡，未來滿期金給付可能都不會那麼高，逐漸回歸保險長年期保長的本質，壽險公司的短期投資壓力就不會那麼高。