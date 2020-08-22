1次看懂投資型保單「附保證給付」的5大差異

繼多年前各大保險公司已開始推出的「附保證給付」的投資型保單後，如今又有業者推出台、外幣計價，在年金累積期間具有「保證身故給付」的變額年金險。但這類型投資型保單在投入前，到底其「附保證」的機制有什麼差異？

過去，由於投資型保單的風險由保戶自負。因此，有壽險公司順勢推出各種「附保證」的投資型保單。目前市場上附保證機制的保單，幾乎都是變額年金險。

根據業者的說法，在2008年金融海嘯時期，早有不少家保險公司推出「附保證給付」的投資型保單。但隨著市場景氣好轉，因這類保費較高，保戶投保意願低，保險公司也紛紛停止銷售。

直到2010年，由於全球金融市場的波動，歐洲各國主權債危機變大，壽險業者再次推出保證給付機制的投資型保單，保證不會因投資失利而領不到錢。所以，這類商品才再次受到市場的青睞。

國外投資型保單的「附保證」機制，大約有5種不同的型態。其差異如下：

一、保證最低身故給付（Guarantee Minimum Death Benefit，GMDB）

提供一段期間內（例如年金累積期間），身故保險金不低於簽單時與保險公司約定的金額，例如最近幾家壽險公司推出的「附保證身故」變額年金險。

二、保證最低滿期金額（Guarantee Minimum Mature Benefit， GMMB）

也就是保險公司承諾在保證期屆滿時，會提供被保險人最低收益率保證。當保單滿期時，保險公司保證保戶絕對能拿回一定的金額。過去，有國內業者推出類似的保單，但主要是連結結構債式商品的投資型保單。

三、保證最低年金金額（Guarantee Minimum Income Benefit，GMIB）

在帳戶累積期間屆滿，並且轉化為年金給付時，提供被保險人不低於事前約定保證數額的年金給付。

四、保證最低提領金額（Guarantee Minimum Withdraw Benefit，GMWB）

這類保單目前三不五時有保險公司陸續推出，它主要在帳戶累積期間，自一定保單年度起，要保人得以定期提領部分的保單帳戶價值，一直到約定年齡或約定年數為止，或約定總提領金額保證不低於某一數額。

換句話說，就是保險公司會提供保戶一段「保證提領期間（年期）」，但與一般年金保險「保證期間」最大的不同在於：「保證最低提領金額」是在「年金累積期」中；後者則是指在「開始領取年金」之後。

五、保證最低累積帳戶價值（GMAB）

有點類似「保證最低提領金額」，這是在約定的帳戶累積期間或屆滿時，保證保戶的帳戶價值不低於約定金額，或是按照一定的公式計算金額。

總而言之，目前市場上推出的「附保證」投資型保單，主要是「身故保證」與「滿期保證」，有的會搭配由合作投信公司代操的「類全委帳戶」，在年金累積期間，提供所謂的「固定（非保證）撥回」機制。

也就是當保戶在年金累積期（繳交保費期間）不幸發生事故，可以領取「身故保險金」；或是保單到期或一定期間之內，保險公司才有保證本金或一定收益率。

所以，保戶在挑選「附保證」投資型保單之前，要先了解其「保證」的內容；其次，所有的「附保證」，不論是「最低身故保證」、「最低滿期保證」或「選擇類全委帳戶」都會額外收費。

雖然這筆費用，是從投資型保單「保單帳戶價值」中扣除，但仍是保戶必須支付的成本。所以，保戶在投入前，還是要了解相關成本到底有多少？

文章來源：好險網

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