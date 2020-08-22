意外事故一年奪超過6千人命 這類險一定要保

事故傷害死亡是國人10大死因第6名，108年事故傷害死亡人數減少，主因是運輸事故、中毒、淹死溺水皆呈下降，但意外墜落人數則是增加。意外不分年齡、場合，比疾病更難控制，因此意外險更是每個人都應該要做好的基本保障。

事故傷害死亡是指因非蓄意性傷害事件而死亡，自97年以來皆居國人死因第6位，依據衛生福利部統計，108年我國事故傷害死亡人數為6,640人，較107年減少206人（-3.0%），死亡率為每十萬人口28.1人，較98年（31.9人）減少3.8人，主因是機動車交通事故死亡人數大幅減少，運輸事故死亡率由每十萬人口16.0人降至13.1人所致。

依性別觀察，108年男性事故傷害死亡率每十萬人口40.1人，為女性（16.3人）的2.5倍，與98年相較，男性死亡率每十萬人口減少5.9人，女性則減少1.2人。

108年事故傷害死亡年齡中位數63歲，男性為60歲，女性是70歲。若以年齡組別觀察，108年65歲以上年齡組的死亡率每十萬人口90.6人，為全體（28.1人）的3.2倍。近10年各年齡組死亡率雖呈微幅起伏波動，惟整體趨勢均緩步下降，另年齡組的死亡率高低也與年齡大小呈正相關。

就發生原因觀察，108年以運輸事故死亡3,082人（其中機動車交通事故2,814人）為主，占46.4％，較107年減少127人；意外墜落1,487人次之，占22.4％較上年增78人。另意外中毒450人（減69人）與意外淹死及溺水302人（減24人），各占6.8％與4.5％，4項合占逾8成。

文章來源：好險網

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