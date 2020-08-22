方季惟40歲才開始買保險 保單規劃有三重點

方季惟曾經紅遍華人演藝圈，在當時被稱為是「軍中情人」，在經歷罹癌、父母雙雙罹病去世等衝擊之下，她更體認到了保險的重要，除了透過醫療險、長照險做好健康風險管理之外，儲蓄險也是她理財存錢的主要方式。

方季惟曾分享踏入演藝圈的原因，是為了幫家人還清9千萬債務。在高壓及繁忙的工作之下，她在25歲時被診斷出罹患甲狀腺癌，但仍被唱片公司要求消化行程，而且公司還以罹癌作為宣傳想要藉機大賺一筆。

不過，事業如日中天的方季惟在手術之後一落千丈，不僅手術後聲腺受到影響，被觀眾誤解的形象也難以翻轉，唱片公司要求他退出歌壇，還要支付違約賠償，所幸簽入另一間唱片公司，才用簽約金還清全數債務，並開啟了她新一段人生，在出了幾張專輯之後，方季惟淡出歌壇，並將重心回歸到家庭、陪伴雙親。

甲狀腺癌是內分泌系統最常見的癌症，各個年齡層皆可以發生，但是女性發生率是男性的3倍，高峰期是35~55歲。最常見的是甲狀腺乳突癌以及濾泡癌，兩者合計佔九成以上，其他如髓質癌、未分化癌、以及淋巴癌，合計佔比不到一成。

甲狀腺癌最主要的特徵是頸部出現腫塊，如果發現頸部腫塊快速長大、聲音沙啞、呼吸困難、咳嗽不止、吞嚥困難等情況，應該盡速就醫。

手術是治療甲狀腺癌的最主要的方式，主要是甲狀腺切除術和頸部淋巴結廓清術，其中甲狀腺全切除的病患，必須終身服用甲狀腺素。至於治療癌症常見的化學藥物治療，對甲狀腺癌的治療效果有限，多用於對其他種治療方法沒有作用，而腫瘤繼續進展時才進行化療。

甲狀腺癌在所有的癌症中算是預後非常好的癌症，以最常見的乳突癌和濾泡癌為例，第一到第三期的10年存活率約90-95%，第四期10年存活率約50%，經過積極面對和治療，多數的病人皆可以痊癒，至於治療所衍生的費用，透過保單理賠轉嫁風險，就不用擔心負擔過重。

據《鏡週刊》報導，方季惟在自己罹癌接受治療，以及看到父母先後罹癌、失智等現實的衝擊之後，才體認到了保險的重要。方季惟指出，自己40歲才開始買保險，最開始買保險首先就想補足醫療險缺口，因此先後買了住院日額醫療險、手術險、實支實付、自負額住院醫療險附約等多張醫療保單。

此外，為了在年老之後不成為家人負擔，方季惟也規劃了10年期的長照險，月繳2萬元，推估在進入長照狀態之後可月領2~3萬元；至於儲蓄險則是方季惟目前存錢的方式之一，目前有4張儲蓄險保單，她指出，儲蓄險除了分散風險、利率比定存好之外，最重要的是可以慢慢存且可領回。

文章來源：好險網

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