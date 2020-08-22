疫起守護民眾健康 防疫保單夯

比利時工程師在台確診，感染源不明，再加上日前日本女學生、日本工程師從台灣返日後確診等，讓台灣新冠疫情陷入撲朔迷離，因此了降低風險，全台又在搶買口罩，產險業者表示，各產險的防疫保單也可以「疫起」守護民眾健康。

指揮中心日前是呼籲民眾出入人潮擁擠或密閉場所，如醫療院所、大眾運輸場站或無法保持社交距離之車廂、賣場、補習班、K書中心、電影院、音樂廳、KTV、遊藝場、宗教場所及活動等都要佩戴口罩並養成勤洗手、咳嗽禮節等衛生習慣，以降低感染風險，指揮中心呼籲讓民眾再度提高警覺性。

產險業者之前已推出防疫保單提供民眾更多健康保障，各產險健康傷害險雖都稱防疫保障各具特色！

旺旺友聯產物防疫保單，除了將法定傳染病關懷補償保險金額度提高外，也將負壓病房之補償金保障的保單，最高可給付60日。旺旺友聯產險表示，旺旺友聯產險「疫應俱全」專案針對法定傳染病免30天等待期則立刻生效，因應法定傳染病項目眾多且不定期發生，依該專案，只要確診罹患法定傳染病者，將給付住關懷補償保險金，若第一類至第四類法定傳染病即給付保險金額10％，若是第五類法定傳染病則給付保險金額100％。

富邦產險推出「疫起守護」專案則是結合「法定傳染病隔離費用補償保險」、「法定傳染病健康保險」、「十全海外突發疾病健康保險」，為民眾打造的全方位防疫保障專案。富邦產險表示，這是目前市場唯一提供因法定傳染病而居家隔離補償之保險商品且無等待期即刻生效，關懷金給付額度不分法定傳染病類別。

富邦產險說，民眾若確診罹患法定傳染病，富邦產險即會給付住院日額與關懷保險金，讓民眾住院期間安心養病，降低家庭經濟開銷的壓力，關懷金依計畫別分為1.5萬及3萬元；若民眾因接觸確定病例而遭主管機關要求居家隔離並取得「居家隔離通知書」者，並於隔離期間遵守相關規定，富邦產險將給付定額隔離費用補償保險金，隔離補償金依計畫別分為1萬及2萬元。

新安東京海上產險也將旗下健康險再升級，新安東京海上產險表示，「健康御守+」健康保險保障擴及海外，隨著疫情緩解，若國際商旅活動解禁，當保戶海外旅遊經醫師確診為法定傳染病時，可領取1～3萬元不等的補償保險金，若因新冠肺炎住進負壓隔離病房，每日給付可達3,000～9,000元，當連續住院90日以上，則可領走50～150萬元不等的一次性的突發傷病特別慰問金。