小孩居家照顧險 父母請假免驚

繼新安東京海上產險、國泰產險之後，富邦產險也推出「小孩居家照顧補償保險」，讓小孩子生病或傳染病學校停課，給需要向公司告假或緊急請人照顧時的上班父母們一些補償，但實際保障內容及保費有些差異，業者表示，民眾以依需求作選擇。

新安東京海上和富邦產險等「小孩居家照顧補償保險」可以單獨透過網路投保。富邦產險官網推出「小孩居家照顧補償保險」包含居家照顧補償保險與個人賠償責任保險，承保對象為家中有未滿15足歲子女的父母，一年一保，保期定額賠付以二次為上限。

富邦產表示，該公司「居家照顧補償保險」在一年保障期間內提供父母在小孩罹患腸病毒感染、流行性感冒（A、B、C、D型）、肺炎、登革熱，或教育機構因傳染病停課而需要請假在家照顧小孩時二次的居家照顧費用。除此之外，還有「個人賠償責任險」，保障小孩在學校玩耍誤傷同學、帶寵物出門咬傷他人的賠償責任等。

但是新安東京海上所推出的「居家照顧補償保險」是保障家中有未滿14足歲的小孩，父母可以選擇單次最多賠三或五天；12個月內最多可賠償24或40天理賠天期。但父母其中一人投保，爸媽輪流請假均可獲得保障。投保期間也可以選擇三個月、6個月或12個月，投保期間較具彈性，但是保障上班族的父母，新安東京海上產表示，若是沒有工作的父母並不適合投保該產品。

至於國泰產所推出的「兒童居家健康管理保險」則是屬於「新世紀添福」的附加險，也是保障學校因傳染病停課或孩童染病請假的情形。該保單多了該附加條款，主要是因新冠肺炎疫情蔓延全球，大大影響國人健康及收入，提供不論因為意外傷害或突發疾病住院的無等待期住院日額保險金，只要在保期開始前180天內沒有因為相同的意外傷害事故或疾病住院治療，即可以申請理賠。

國泰產險說，舉例來說，民眾投保後才確診罹患新冠肺炎即在保障範圍內，即可獲理賠，也就是當民眾確診法定傳染病時將可申請一筆「法定傳染病補償保險金」。假設民眾不幸罹患新冠肺炎，因新冠肺炎屬於第五類法定傳染病，「法定傳染病補償保險金」額度為5萬元，如此即可可紓解民眾因就醫治療產生的費用支出或工作受影響的薪資缺口。

但若是不幸罹患的是第一類到第四類法定傳染病，國泰產險說，也能申請到5千元的補償，至於兒童居家健康管理保險金是每日給1千元。未滿15歲投保「新世紀添福」年保費是3,001～5,731元間，但是其保障的內容則是以突發疾病以及傷害為主力保障項目，包括因突發傷病所致的住院醫療、護病房、急診、燒燙傷給付等，同時結合一般及特定傷害險，再增加新增「法定傳染病補償保險金」及「兒童居家健康管理保險金」兩個項目等多項保障，提供民眾更加安心的保障。