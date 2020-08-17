無薪假保單有譜 保險局已研究出亞洲第一張

因為新冠肺炎等法定傳染病造成員工放無薪假的風險，有保單可承保。保險局與產險公會已研議出亞洲首張可供較多企業及員工投保的「法定傳染病員工薪資補償保險」的架構，由於國際再保公司都「拒保」，因此考慮由10多家產險公司組成「共保機制」，可提供10多億元的承保能量，若政府亦可提供補貼，將有助更大範圍的承保。

立法院要求金管會在6月底前研究出防疫保單，即勞動部、經濟部對於受疫情衝擊的企業與勞工提供補助，這些錢若再透過商業保單，是否能擴大補貼能量，讓更多被迫放無薪假的勞工可以有保險金補貼。

保險局長施瓊華表示，已研議出一到二版保單，即企業若因法定傳染病衝擊營運及營收大幅衰退，被迫要求員工放無薪假，則員工半年到一年左右的薪資損失，如每月1~3萬元不等，可由保單理賠，這部分去洽詢國際再保公司，已確定被「拒保」，即再保公司不承接，因此保障能量就會受影響。

不過國內產險業者除了外商保險公司外，有10多家公司都有意願組成共保機制，可提供較大範圍的防疫保單，即員工薪資補償保單，能量約10多億元，可由企業投保，一旦觸及理賠條件，即可由保險公司理賠員工半年到一年的薪資補貼。

但施瓊華強調，保險局與產險公會只是提供商品，但保費由誰負擔、最大承保能量多少，仍是要後續政策決定。若確定成為政策性保單，且是用共保機制運作，則台灣將是全球第一個推出法定傳染病政策性保單的國家。

目前是由經濟部、勞動部提供受衝擊企業及勞工相關補貼，未來是否比照農業保單，由政府補助2/3或1/2保費，剩下企業投保，一旦發生大規模的法定傳染病，衝擊營收達一定程度或比率，企業被迫要放無薪假，保單就會啟動理賠，讓員工不至於斷炊，政府也可降低財政負擔。