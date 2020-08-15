就保勞保分不清！領失業給付 老年給付照領

有位民眾，57歲時因上班的工廠遷移到越南而被迫離職，離職後想請領失業給付，卻又擔心18年的勞保年資，會因此重新計算而喪失，不知如何請領較划算？對此，勞保局表示，該民眾是因為工廠遷移導致失業，屬於非自願性離職，只要取得工廠的離職證明，就可以向公立就業服務機構辦理求職登記及申請失業給付，領完失業給付後，也不會影響勞保年資。

勞保局表示，就業保險的主要目的是在協助失業民眾早日重返就業市場，失業給付只是在於提供尋職期間的薪資補助，為了避免民眾過度使用失業給付，就保法除了規定請領失業給付時，必須在失業前3年的加保年資合計滿1年外，還規定領滿失業給付的給付期間者，就業保險的年資就要重行起算。但就業保險的保險年資，與勞工保險的保險年資無關。

也就是說，就業保險年資的重行起算，並不會影響被保險人老年給付時勞保年資的計算。以該民眾57歲計算，最長可以領到9個月、每月為月投保薪資6成的失業給付。不過，要注意的是，目前法令有規定，已領取勞工保險老年給付的人，不可以再領取失業給付；或請領失業給付期間又領取老年給付者，也不再核給失業給付。

至於勞保老年給付的部分，勞保局指出，以57歲、勞保年資18年來看，已符合一次請領老年給付的條件，依勞保條例規定18年年資可領到21個月（前15年1年1個月，超過15年的部分1年2個月）的老年給付，假設離職前3年的月投保薪資平約為3萬5,000元，就可以領到73萬5,000元（3萬5,000元×21＝73萬5,000元）的勞保老年給付。

文章來源：好險網