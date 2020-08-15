儲蓄險沒了 外溢保單年增3倍多 怎麼買最好？

「外溢保單」屬於健康險，透過保費回饋機制，鼓勵保戶自主健康管理，頗受年輕族青睞，但是否該買、怎麼買最適合，仍須回歸自身需求，針對不足部分加強保障。

今年保險業的「71新制」正式上路後，不僅保費變貴了，連一向在台灣炙手可熱的短年期儲蓄險也漸絕跡，保險業者為了吸引客戶，積極推廣其他創新商品，其中，外溢保單正是最具代表性例子。

其實外溢保單這個名詞，早在2016年就在國內出現，當年金管會希望保險業者能開發出具有外溢效果的保單；什麼是「外溢效果」？以目前的商品內容來看，簡單說，就是「不但有保險功能， 還能讓保戶變得更健康。」

目前國內市場上的外溢保單主要屬於健康險，之所以「能讓保戶更健康」，在於保單主打「保戶運動量愈高或是身體愈健康、保單CP值愈高」的賣點，透過回饋實質獎勵的機制，鼓勵保戶自主管理個人健康情況。

健走、健檢、實物給付 依自身需求選擇保單

目前外溢保單分成「健走型」、「健檢型」、「實物給付型」3種。「健走型」是保戶透過運動穿戴裝置或App上傳健走步數；「健檢型」則是觀察健康檢查數據的變化，這些數據達到一定門檻後，可享受增加保額、保費折扣等優惠；「實物給付型」則是在同樣條件下，保戶可獲得健檢、長照服務等非現金的給付項目。

雖然金管會在2016年就力薦該商品，主要業者也相繼推出保單，但由於回饋機制相對複雜，導致叫好不叫座，此類商品往後2年的FYP（初年度保費收入）都不到2億元。隨著穿戴裝置逐漸普及，外溢保單銷售在去年開始明顯加溫，今年新冠疫情爆發，國人對健康的風險管理意識抬頭，更讓外溢保單的銷量出現爆發性成長。

根據統計，目前國內約有35種外溢保單，以健走型為大宗，占比多達9成。今年截至上半年，整體外溢保單的新契約銷售件數超過5萬3千件，比去年上半年成長超過3倍；初年度保費收入突破8.34億元，也比去年同期增加逾4.6倍。

雖然話題熱、買氣夯，不過，別因為商品暴紅就急著跟流行搶買保單，就像所有類型的保險商品一樣，是否該買、該怎麼買外溢保單，終究必須回到自身需求與條件的評估。

以國內某業者推出的健走型重大疾病終身險商品為例，繳費期間內每年傳輸步行次數超過180天，每天平均達到9千步以上，就能最高享有4％保費優惠，回饋時間最長可達19年。直覺地想，要每年隨時趴趴走，又要習慣使用3C穿戴裝置，顯然會以年輕小資族為主打對象。

事實上，前述之商品超過7成保戶的年齡，確實落在20歲至40歲間，該保單的宣傳品上面，也是以穿著時尚運動衣的妙齡女為主角。從商品設計到宣傳訴求，不難想像健走型保單對年輕世代具有一定的吸引力。

但話說回來，年輕一族的重大疾病風險通常相對較低，人生最重要的第一張保單應為「意外險」，然而外溢保單幾乎都不理賠意外事故，因此尚未買足意外險的年輕族，就不宜因為對自己的運動習慣信心十足，而將外溢保單列為首選。如果盤點手中保單後，確認已有足夠意外險，面對外溢保單仍可再想一想，即使自己有把握年年拿到保費回饋，但CP值是不是真的夠高？

年繳金額、理賠範圍 各類型差異大，須慎估

舉例來說，某張國內熱銷的健走型終身險保單，保障範圍完整，舉凡重大傷病卡涵蓋的3百多項創傷與疾病，都有理賠，且終身保障。一位尚未買重大傷病險的35歲男性，看似適合投保，但以保額1百萬元、繳費20年來算，1年要繳超過6萬元的保費，可能超過小資族的負擔能力。

面對這種情況，別忘了，定期險的保費遠低於終身險，好消息是，目前市面上雖有訴求終身保障、長年可享回饋的外溢保單，但定期險外溢保單仍然居多。

聯眾保經副總經理楊振州就建議，若認為「即使走好、走滿」，保費負擔還是超過自身條件，年輕族不妨考慮買健走型20年定期險。以目前市面已推出的商品來看，保障範圍或許略少，約略涵蓋7項重大傷病及全殘理賠，但同樣是保額1百萬元、繳費20年，定期險1年只要繳1萬元出頭的保費，而且若能達標，同樣享有保費回饋。

如果擔心保障不夠，可視情況搭配另一張一般的重大傷病定期險，1年保費只要數千元，兩者相加後，1年的保費能在3萬元以下。

至於年齡稍年長一些的民眾，或者有糖尿病、高血壓等慢性病家族病史者，專家普遍建議，與其「為了保費回饋趴趴走」，不如選擇「健檢型」外溢保單。一來，此類保單仍可提供「謹遵醫師健康指示」的誘因；再者，若選擇「健走型」商品，為了拚回饋而承擔身心壓力，可能造成得不償失的意外，反而喪失了這張保單的「外溢效果」本意。

圖／今周刊提供

折扣以「首年度」保費計算 而非每次的「前一年度」

最後需要注意的是，即使健走步數、體檢數字都達到外溢保單要求的標準，但目前可折減的保費額度，大概都只有2％到10％左右，而且保費折扣普遍以「首年度」年繳的保費作為計算基礎，而非「前一年度」的保費。

舉例來說， 假設某張外溢保單規定第1年若能「達標」，有5％保費折扣，第2年又達標，則可享10％保費折扣。某保戶購買該保單，首年度繳了1萬元保費且達標了，經過折扣後，第2年的保費只要9500元（扣掉1萬元乘以5％的折扣）。若該保戶第2年再達標，於是第3年保費可折10％， 但要繳交的保費是9千元（減掉首年度保費1萬元的10％），而不是8550元（減掉第2年度保費9500元的10％）。

整體來說，外溢保單的折扣，固然對保戶而言不無小補，但外溢保單的「外溢效果」，終究是引導保戶更加注重自身健康，對保費折扣或保額增加的幅度，其實也不必抱著過度的期望值。

文章來源：今周刊

延伸閱讀

人生太無常，靠保單撐起保護傘

賠錢貨 最夯保單失能險恐再漲價

儲蓄險到期，該把錢拿去買金融股當定存嗎？5個角度剖析：「定存股」真的沒你想得簡單