待客不夠公平 保險局建議明年公司名全都露

公平待客後段班，保險局建議2021年全都露。保險局長施瓊華12日表示，已建議明年6月揭露公平待客評分後20％的保險公司名稱，即壽險4家、產險4家，這八家公司除了申請新業務時會被納入考量、並可能被加強金檢頻率，更重要的是公諸於大眾，公司將有極大壓力。

金管會推動金融業落實公平待客原則，並表揚表現最佳的前20％公司，施瓊華表示，後20％公司都有個別通知，並要求提出改善計畫，今年亦會告知後20％的排名，即最後一名到倒數第四名，讓公司知道自己危險的程度，今年加速改善。

不過，保險局目前只是建議，最終仍是要金管會整體討論後，今年底前決定明年是否要公布後20％的金融業者名稱。

保險局檢視的公平待客共九原則，即各保險公司提供商品或服務適合度、注意忠實義務、廣告招攬真實、申訴保障、訂約公平誠信、業務員專業性、酬金與業績衡平、複雜性高風險商品銷售、告知與揭露，且會視各公司執行情況、董事會重視程度等。

施瓊華表示，每年3月會先由各公司自評，占60％，金融評議中心相關評議案占10％，另外30％就是檢查局金檢結果與保險局的日常監理，若保險公司有很多客訴案、檢舉案及重大偶發事件，在公平待客總分上就不會高分。

2019年某家壽險公司因為更換核心資訊系統出問題，被保戶、業務員客訴及檢舉案最多，2020年即被列入後段班，另外如發生業務員挪用上億元保費的壽險公司，沒有發現保戶借錢投保的公司，都可能落入後段班，被公布公司名稱。

且保險局也將很多申請門檻，由原先申訴案比率改為公平待客原則評分，即後段班公司要申請新業務亦容易卡關。

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