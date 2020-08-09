保險局出招 解保單佣金爭議

保險業務員給佣新制明年上路，保險局近期已密集要求各壽險公司試填主要保單的「續年度報酬」給付條件、給付比率、給付年期、是否具合約關係才給付等資料，為2021年1月1日上路的新制「熱身」，未來所有保單都要清楚填寫續期佣酬給付方式，希望解決業務員續年度佣金的爭議。



保險局官員揭示，新制有兩大原則，一是保單若是因為業務員推銷才成交，即「短期貢獻」的佣酬，即便遞延分年給付，也要給同一人，不能因為業務員離職就不給；二是若定位為保單後續的服務津貼，因業務員離職、沒有繼續服務，就不能給，但接手「孤兒保單」並提供服務的業務員，可以領續年度服務津貼。



保險局要求從2021年1月1日開始，壽險公司必須在交給金管會的保單送審或備查文件上，清楚註明續年度佣金、續年度服務津貼的給付方式及給付年期，作為未來有業務佣酬給付爭議時的依據，這些內容並不會對保戶等揭露，避免衍生保戶要求退佣等問題。



現行壽險市場的普遍作法，除非是躉繳保費的保單，佣金會一次給付，其餘分期繳費的保單，佣金也是分年給付，大約分三至六年不等，第一年佣金會最多，主要是補貼業務員行銷的成本及付出，也讓業務員「能活下去」，之後每年視保戶繼續繳保費的情況，繼續給二到五年不等的小額獎金，若是資深業務員每年新契約佣金加上續期獎酬，就是不少的收入。



若業務員中途離職，則續期部分就不再撥發，壽險業者表示，續期獎金的定位是「服務津貼」，就是第一年是保單成交的獎酬，第二年開始就是業務員要持續服務，保單不解約、不中斷，才能拿到第二年的獎金，但若業務員離職，不再提供服務，自然就不再給付續期獎金。市場中約只有一家壽險公司及部分傳統保經代，承諾離職業務員也能拿到續期獎金。



保險局表示，各壽險公司必須在保單設計時「寫清楚」，且「不能太不合理」，明明保單就是該業務員的貢獻才成交，後續不需要什麼服務，只是佣金遞延、分期撥給，就不能定位為續期服務津貼、不能因業務員離職就不給。



至於如何界定短期貢獻佣金與續期服務匯貼，保險局表示，會持續要求壽險公司試填、整理出方向，以訂出更明確的規範。