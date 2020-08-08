駕駛風險只靠強制險不夠 加這2種保單才妥當

民眾駕駛車輛發生交通事故，汽車強制責任險僅針對受害人的人身有所保障，但若是使對方有財物損失時，就需要靠投保第三人責任保險轉嫁賠償風險；駕駛也可以用超額責任險避免可能發生的鉅額賠償責任。

金管會表示，民眾駕駛車輛發生交通事故，造成第三人傷亡或財物損害，需對受害人負擔賠償責任。為移轉交通事故所致賠償責任風險，民眾可適當投保汽車第三人責任保險及超額責任保險。

金管會表示，目前法律規範汽車應投保強制汽車責任保險，是針對汽車交通事故所致受害人傷亡提供基本保險保障。民眾如想擴大保障，可另投保汽車第三人責任保險，當被保險人因駕駛汽車發生意外事故，造成第三人體傷死亡、或財物損害，依法應負賠償責任且受賠償的請求時，保險公司將於責任限額內對被保險人予以理賠。

此外，針對交通事故可能發生的鉅額賠償責任，保險公司亦有銷售超額責任保險商品供民眾投保，其針對被保險人依法應負的賠償責任，就超過強制汽車責任保險及汽車第三人責任保險保額部分，由保險公司對被保險人予以理賠。

金管會表示，市售汽車第三人責任保險及超額責任保險之實際承保內容，視各保險公司保單條款約定或有不同，民眾可視自身需求適當投保，以獲得充分保障。

文章來源：好險網

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