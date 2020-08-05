養生當道 健走保單Q2賣出新高

日行7,500步將成流行。據保險局統計，今年上半年外溢型的「健走」保單銷售破4萬張，比去年同期成長近24.9倍，保費7.41億元、也成長七倍，上半年就賣贏去年全年，其中第二季銷售量2.46萬張、保費4.91億元，都創下健走保單推出以來的單季新高。

其中，國泰人壽一家就推出12張健走保單，將健走機制加到團險、健康險、投資型保單裡面，上半年就銷售3.7萬張左右，保費7億元左右，因為國壽幾乎是全力推展健走保單，並推出健走App及平台，才能一家公司就在健走保單中占有高達九成以上的市占率。

國壽分析，除了國人愈來愈重視養生，願意培養定期運動的習慣，今年第二季健走保單創新高，主要還是二波的保單停售效應，去年底一次遞延到今年1月，及今年6月再出現一次，都是保單責任準備金利率下調，健康險保費調整，不少保戶搶購保單，鎖住醫療險成本。

保險局定義的外溢保單共三款，即保戶投保，除了保險保障，還能督促保戶注意健康，減少理賠的外溢效果，三款分別是以運動習慣折減保費或增加保額，即俗稱的「健走保單」；二是依體況數值折減保費或增加保額，可稱「體況保單」；三是提供其他非現金給付方式，促進健康，如給付健檢機會、長照服務等，同時也是實物給付保單。

上半年三款外溢保單共銷售近5.34萬張，比去年同期成長三倍，保費8.34億元，則成長4.6倍，主要還是健走保單呈現倍數成長，除了國壽外，還有新光人壽、中國人壽、富邦人壽、台灣人壽及第一金人壽，都有推出健走保單。

體況保單上半年共銷售1.3萬多件、成長12％，保費8,965萬元、成長58％，雖然台壽、國壽、新壽、富邦、南山人壽及康健人壽都有推出，但南山一家就占近九成的市占率，其保單以健檢結果來折減保費或增加保額，但同時也搭配健走的App，提供保單之外的現金券，不過因為新冠肺炎疫情衝擊，保戶不想上醫院作健檢，影響體況保單的銷售。

第三款實物給付外溢保單上半年賣216件、保費339萬元，都是國壽推出的給付長照服務保單。