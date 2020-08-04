好的保險規劃 是爸爸為家庭衝刺的最好後盾

隨著父親節即將到來，爸爸們作為一家之主，為家庭全力打拼、衝刺，給予家庭無後顧之憂的呵護，在辛苦努力的同時，最擔心的莫過於因為自身的健康或意外因素，而造成家人負擔，因此在這別具意義的節日，建議爸爸們可以定期檢視人生各階段風險與需求，適時調整保險規劃，透過保險商品組合補足保障缺口，以保障全家人的財務健全。

根據過往的經驗，我們發現爸爸們除了重視基礎醫療保障外，也格外重視「退休理財規劃」與「壽險保障及資產傳承」，因此針對爸爸們的重視與需求，我們也提供相對應的建議：

重視退休理財規劃的爸爸們

盡早退休是每個人心中所嚮往的，當爸爸們年紀漸長，兒女也組成家庭，為了不讓家人為自己退休後生活煩憂，保險就成為了常見的退休規劃工具之一。依衛生福利部的統計資料指出，2018年國人男性平均餘命為77.55歲，隨著醫療技術進步與健康管理意識抬頭，國人平均餘命正持續延長，提前規劃好自己的退休生活，透過創造穩定金流的終身保險，避免老年面臨資金短缺而影響生活品質。

建議可選擇美元終身保險為自己準備退休津貼，樂享高齡生活。以40歲男性投保，保險金額2萬美元為例，6年期年繳保險費3,214美元(含1%保費折減)，第7保險單週年日起每年可領取年繳應繳保險費總額1.55%的生存保險金(約302美元)，愈早規劃、年紀愈輕投保，所領取的生存保險金也愈多。

重視壽險保障及資產傳承的爸爸們

每位爸爸為自己及家人奮鬥的過程中，最擔憂的不外乎是突發意外或疾病的發生，讓家庭頓失經濟支柱而陷入困境，根據財團法人保險事業發展中心統計，2018年國人壽險死亡給付平均保額僅約56.8萬元，雖已創下近10年新高，但相較於行政院主計總處統計的2018年平均每戶家庭消費支出約81.1萬元，可以發現我們所擁有的壽險保障明顯不足支撐家庭一年的消費支出，明顯存在保障缺口，因此爸爸們除了規劃好基礎醫療保障外，也應規劃足夠的壽險保障，才不會因為突發的事故而造成家庭經濟壓力困境。

因此利率變動型美元終身壽（定期給付型）」適合這類型的爸爸，該保險在第6保險單年度起給付1倍總保險金額的身故保障，還具有增值回饋分享金機制，有機會再提升保障額度，加上搭配身故保險金可約定分期定期給付設計，可以依自身需求將身故保險金分期給付於家人達到遺族照顧的目標。

以40歲男性投保，保險金額10萬美元為例，6年期年繳保險費9,781美元(含1%保費折減)，第6保險單年度起身故保障約為總繳保險費的1.76倍；若增值回饋分享金選擇「增購保額」方式，保障還可能逐年遞增。

面對急遽的社會變遷，保險觀念應與時俱進，面對未來的不確定性，透過保險穩健規劃資產，確保能提供適足的保障與穩定的收益，以維持全家人生活品質，達到累積應備資產及強化退休生活的雙重目的，讓保險作為強力的經濟後盾，使爸爸們能更加安心地在生活上為家人衝刺！

資料來源／國泰人壽

（本文作者為國泰人壽商品部協理 翁建勳）