學保強制納保 300萬學生開學受益

109學年高中以下學校及幼兒園學生團體保險，首度由「商業型保險」改為「政策保險」，不管老少，只要是學生都強制納保，由國泰人壽承保，保費525元，其中政府負擔1／3（175元）、家長負擔2／3（350元），全國約300萬名學生及幼童受益。

以前學保是「商業型保險」，每年由政府依《政府採購法》公開招標，以價格最低者得標，由得標者自負盈虧。然而，因為學保的範圍不斷擴大，理賠的認定又愈來愈寬鬆，保險業者獲利不易，因此參與意願不高，每年招標時都多次流標，影響學生投保權益。

立法院因此訂定《高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例》，將學保從「商業型保險」改為「政策保險」，並強制每個學生都要參加，以符合保險互助與公平正義原則，讓制度源遠流長，永續照顧校園學童。

教育部表示，109學年由桃園市政府教育局承辦招標工作，並由國泰人壽保險股份有限公司承保，全國約300萬名學生及幼童受益。

109學年學生團體保險採政策保險制度，不同以往，招標作業區分為保險費及行政作業事務費，承保公司不負擔理賠盈虧，而由政府負起最後責任。政策保險也明定為強制性政策保險，凡符合《高級中等以下學校學生及教保服務機構幼兒團體保險條例》的學生及幼兒定義者均應參加。

教育部指出，過去以行政命令要所有學生參加學保，但有些休學生或延修生未繳費，他們出了意外，也不能獲得理賠。此外，對於超過65歲的老學生投保學保，讓承保公司相當為難，認為是在做虧本生意。

教育部表示，109學年起，學保改為「政策保險」，只要是具有學籍的學生，不管老少，都強制投保。根據規定，一般學生醫療或意外的費用均可獲理賠，但65歲以上者，僅意外可獲理賠，既有疾病的治療費用不理賠。

（中時 林志成）