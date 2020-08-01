勞保老年年金請領時 多這個動作領更多

有位民眾屆齡55歲，想辦退休並請領勞保老年年金當生活費，但勞保年資只有19年，詢問勞保局後得知，必須年滿57歲時才能領減額年金，滿62歲才可以領全額年金，怎麼領最划算？

勞保局表示，根據現有法令，每提前1年請領，將減給4％勞保老年年金，57歲領是提前5年，所以要減給20％。假設該民眾平均月投保薪資為4萬元，62歲時，依規定可領到每月1萬1,780元（40,000元×19年×1.55％＝11,780元），但減給20％後，年金額便減為9,424元。

因為法令規定請領勞保老年年金後，就不能再參加國保，如果這位民眾等到62歲才請領，除了每月勞保年金額1萬1,780元以外，55歲到62歲期間，如果符合國保的加保資格，還可以參加國保，一直保到62歲，保了7年的國保年資，到了65歲時，還可以再請領國保老年年金。

另外，請領勞保老年年金的人，國保老年年金只能領沒有加計保證金額方案。以這位民眾來說，65歲時約可領到每月1,664元的國保老年年金。整體來說，只要這位民眾撐到62歲才退休，62歲開始，每月可領1萬1,780元的勞保老年年金，65歲之後，每月可再多領1,664元的國保老年年金。

勞保局表示，如果這位民眾55歲就退休，預計等到62歲才請領勞保老年年金，結果在55歲到62歲期間不幸身故，勞保年金也將轉為遺屬年金，由遺屬請領，該個案的金額約92萬元。

文章來源：好險網

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