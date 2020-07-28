保險業皮繃緊！對客戶差 小心業務被卡關

為強化保險業落實公平待客原則，金管會修法！金管會保險局局長施瓊華28日宣布，保險業在申請新業務時，將以「公平待客原則評核結果」取代過去「申訴綜合評分」資格條件，也就是公平待客後段班的公司，在申請投資型保單業務、傷害險與健康險業務、保險金信託業務時恐被卡關，新規定預計2020年10月上路！

金管會近期將預告「保險商品銷售前程序作業準則」第21條、「投資型保險投資管理辦法」第19條、「財產保險業經營傷害保險及健康保險業務管理辦法」第3條、第6條、「保險業經營保險金信託業務審核及管理辦法」第2條修正草案。

施瓊華指出，過去保險公司的商品若想從「核准制」改「備查制」，申訴綜合評分排名必須在前30％，現改為「最近一年公平待客原則評核結果」排名在產險業、壽險業的前30％。

而若想銷售可以全權決定運用標的之投資型保單業務，則必須「最近一年公平待客原則評核結果」排名在壽險業的前80％、也就是要在前16名。

產業業者若想申請經營傷害保險及健康險的話，則必須「最近一年公平待客原則評核結果」排名在產險業的前50％，即要在前十名。

保險業若想申請經營保險金信託業務則必須「最近一年公平待客原則評核結果」排名在人身保險業的前80％。

金管會表示，為強化保險業對公平待客原則之落實執行，已於2020年將申訴綜合評分值精神融入保險業公平待客原則評核機制中，由於公平待客原則評核機制之評核面向較申訴綜合評分值更為廣泛，因此，金管會決定將保險業者現行申請開辦特定業務之申訴綜合評分值資格條件，修正改以公平待客原則評核結果取代。

金管會為廣納多方意見以期修正方向臻於周延，除將刊登行政院公報外，亦將於金管會網站刊登法規草案之總說明及條文對照表，各界如有任何意見，請於公告翌日起60日內，自金管會「主管法規查詢系統」網站之「草案預告」網頁內陳述意見。

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