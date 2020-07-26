台壽挺電競 LSC校園聯賽冠軍出爐

為支持國內電競產業發展，中國信託金控子公司台灣人壽獨家冠名贊助《英雄聯盟》第三屆校園電子競技聯賽（台灣人壽LSC第三屆校園聯賽），自去（2019）年起各校園代表隊拚戰激烈，從資格賽一路奮戰至今，火熱賽事一路延燒長達一年，名次終於揭曉，高中職組由「東泰太陽隊」及大專院校組的「萬能雄獅隊」脫穎而出，分別拿到該組總冠軍。

台灣人壽LSC第三屆校園聯賽，是現今培育頂尖電競選手的重要舞台，過去已舉辦二屆的LSC校園聯賽，是成為電競新秀晉升為職業選手的重要賽事，許多優秀學生在比賽中脫穎而出，被職業電競隊伍發掘、簽約，每年具有電競科系的台灣大專院校，以及高中職校，更卯足全力派出最優秀好手參與盛事。

台灣人壽表示，電競是具有高度運動精神的體育競賽，不僅講求個人協調、高速技能，更重視團隊合作與戰術運用，加上電競在台灣已成為正式運動項目，政府日益重視，也驅使年輕世代大量投入電競產業，追逐實現夢想。台灣人壽關心年輕世代，以實際行動支持選手能站上國際舞台，讓世界看見台灣。

台灣人壽推展並長期支持台灣電競業發展，除贊助本屆LSC校園聯賽外，在南港經貿園區C3基地開發案與台灣三井不動產攜手，特別規劃全台第一座最佳電競場館，完全以國際標準打造，直徑68公尺，挑高18公尺的多功能會場，預計2022年底完工啟用，可以舉辦國際級電競賽事，期能回饋電競玩家及粉絲，體驗頂尖級場館。

電競產業在全球規模不斷擴大，由國際市調組織「Newzoo」公布的「2020年度全球電競市場報告」，今（2020）年電競市場總收入將突破10億美元大關，達到11億美元，將成為全球電競市場的里程碑。此外，英雄聯盟世界賽更榮登Twitch和Youtube上直播觀看時長最多的賽事，觀看總時數已長達1.05億小時。